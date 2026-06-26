26 de junio de 2026 - 13:08

La Manyina Murga Club estrenará su primer espectáculo en la Nave Cultural: dónde comprar las entradas

La agrupación, que presentará el espectáculo "Expectativa y Realidad" este domingo, combina crítica social, humor y música.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Luego de un preestreno que agotó localidades en noviembre del año pasado, La Manyina Murga Club vuelve a escena con el estreno oficial de "Expectativa y Realidad", su primer espectáculo integral. La función será este domingo 28 de junio, a las 20.30, en la Sala 2 de la Nave Cultural (Ciudad). Las entradas generales tienen un valor de $22.000 en EntradaWeb.com.ar.

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Nacida en 2023, La Manyina Murga Club es una agrupación artística dedicada a la interpretación de la murga uruguaya, un género que combina música coral, humor, teatro y una fuerte mirada crítica sobre la realidad social. Con esta propuesta, el elenco apuesta por una obra que trasciende el entretenimiento para reflexionar sobre las contradicciones de la vida contemporánea.

Cómo es el espectáculo

"Expectativa y Realidad" propone un recorrido por el universo de las ilusiones, los deseos y los desencantos de una época atravesada por la incertidumbre. A través de canciones, escenas y personajes, el espectáculo expone la distancia que existe entre aquello que las personas imaginan para sus vidas y las dificultades que impone un contexto marcado por la violencia, la intolerancia y la precariedad.

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En ese recorrido aparecen figuras reconocibles de la actualidad, como influencers, coaches y gurúes que prometen fórmulas infalibles para alcanzar el éxito, la libertad financiera o la felicidad. Con ironía y sátira, la murga pone en cuestión esos discursos que ofrecen soluciones rápidas y buscan seducir a quienes intentan encontrar bienestar en tiempos complejos.

Fiel a la tradición de la murga uruguaya, la propuesta combina humor, crítica social y momentos de nostalgia para construir un espectáculo que invita al público a reconocerse en ese contraste permanente entre lo que espera y lo que finalmente encuentra. La obra plantea una mirada colectiva sobre los desafíos del presente y propone pensar, desde el arte, en la posibilidad de construir una realidad más cercana a los anhelos compartidos.

El espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y representa el primer gran proyecto escénico de La Manyina Murga Club, consolidando el trabajo que el grupo viene desarrollando desde su creación.

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