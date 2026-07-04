"La Boda del Siglo": Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden

Este viernes, la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce dieron el "sí" en el icónico Madison Square Garden en Nueva York. La ceremonia se realizó de manera privada y la noticia sólo se dio a conocer cuando la pantalla del estadio se tiñó de rosa y anunció "JusT&T Married" (Taylor y Travis recién casados).

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Si bien, en las últimas horas, se difundieron videos y fotos de lo que habría sido la fiesta, tanto Swift como Kelce fueron muy reservados y no compartieron fotos oficiales del evento.

Según trascendió, la boda contó con la presencia de más de mil invitados y fue oficiada por el actor Adam Sandler, amigo cercano de la pareja. El comediante sorprendió a los presentes al interpretar una canción original compuesta especialmente para los novios. Por otro lado, el hermano de la cantante, Austin Swift, fue el "Hombre de Honor".

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden, en una ceremonia privada

El hermetismo del evento fue absoluto para preservar la privacidad de los recién casados, aunque se conoció que ambos lucieron diseños exclusivos de Christian Dior Haute Couture creados por Jonathan Anderson. A pesar de los videos donde se revelarían los atuendos de los novios, por el momento no se conocen detalles oficiales.

Precisamente, para evitar la difusión de imágenes, se impuso una estricta prohibición de celulares y todos los asistentes debieron firmar acuerdos de confidencialidad.

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron este viernes Instagram

Para el gran evento, se llevó a cabo un operativo de seguridad que incluyó el cierre de calles aledañas y la presencia de más de 130 oficiales de la policía de Nueva York .La recepción, celebrada en la planta principal del estadio, habría contado con una decoración temática descrita como una mezcla entre "Alicia en el País de las Maravillas" y "El Mago de Oz", incluyendo jardines interiores y estructuras de invernadero.

La música estuvo a cargo de figuras como Stevie Nicks y Tim McGraw, además de las aparentes actuaciones de Ed Sheeran y Paul McCartney.

De esta manera, el romance entre Swift y Kelce, que comenzó tras un concierto en 2023, dio un nuevo paso con la denominada "Boda del Siglo" y consolidó a la pareja como una de las más influyentes de la cultura popular actual.