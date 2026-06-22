Olivia Rodrigo rompe los récords de Taylor Swift y Britney Spears con su nuevo álbum

Con 82 millones de reproducciones en un día, la artista de 23 años superó la marca histórica de "Folklore" y duplicó las ventas de sus trabajos anteriores.

Olivia Rodrigo consolidó su estatus como la figura definitiva de la Generación Z con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio. En apenas siete días, "you seem pretty sad for a girl so in love" alcanzó la cima de los rankings mundiales, logrando cifras de ventas y streaming que no se veían en la industria desde hace décadas.

El impacto global del disco ha sido inmediato y contundente. En los Estados Unidos, la cantante debutó en el número uno del Billboard 200 con el equivalente a 485.000 unidades, convirtiéndose en el mejor estreno solista de todo 2026. Al otro lado del Atlántico, en el Reino Unido, despachó casi 103.000 copias en solo una semana, alcanzando la certificación de disco de oro de manera directa y superando los lanzamientos de cualquier otro artista internacional este año.

image La portada de su exitoso disco. El fin de la hegemonía de Taylor Swift en el streaming Uno de los puntos más destacados de este lanzamiento es cómo Rodrigo logró derribar marcas que Taylor Swift mantuvo vigentes durante casi seis años. La nueva producción acumuló 82 millones de reproducciones en Spotify durante sus primeras 24 horas, superando los 80 millones que ostentaba "Folklore" desde 2020. Además, la joven de 23 años posicionó ocho canciones en el Top 10 del chart Streaming Songs de Billboard, una hazaña que Swift lideraba previamente con seis temas durante la misma era.

Este fenómeno responde a una estrategia de mercado milimétrica que combina la fidelidad del formato físico con la viralidad digital. De las unidades vendidas en Estados Unidos, 273.000 fueron copias reales, impulsadas por el lanzamiento de 15 variantes distintas del álbum, incluyendo ediciones firmadas y vinilos coleccionables que solos sumaron 164.000 unidades. Esta diversificación, sumada a la retención de sus singles en los primeros puestos de Spotify Global, explica cómo ha logrado duplicar el rendimiento de sus discos anteriores, "SOUR" y "GUTS", que habían debutado con cifras significativamente menores.

image El paralelismo histórico con Britney Spears La magnitud del éxito de Rodrigo ha obligado a los analistas a mirar más allá de la década actual. Al superar las 100.000 copias en su debut británico, se convirtió en la artista internacional más joven en lograrlo desde que Britney Spears lo hiciera en 2004 con su recopilatorio "Greatest Hits: My Prerogative". Este dato sitúa a Olivia en una categoría de impacto cultural reservada para las figuras que definen una época entera, conectando con millones de personas a través de canciones que capturan las emociones generacionales.