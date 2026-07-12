Horario, día y lugar para la Selección Argentina e Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026

Después del triunfo logrado ante Suiza, la Selección Argentina ya sabe que tendrá que enfrentarse en las semifinales del Mundial 2026 a Inglaterra. Se trata de un duelo de alto voltaje por actualidad e historia, que concentra la atención de propios y extraños.
La Albiceleste llegó a esta instancia luego de vencer a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos, y a Cabo Verde, Egipto y Suiza en los duelos de eliminación directa. Así, logró asegurar la disputa de los ocho encuentros (resta definir si el último juego será la final o el tercer puesto).
En cuanto a Inglaterra, construyeron un camino repleto de remontadas: eliminaron a RD del Congo en 16avos tras revertir el marcador en los minutos finales, luego dejaron atrás a México por 3-2 en octavos pese a jugar gran parte del complemento con un futbolista menos, y ahora superaron a Noruega para instalarse entre los cuatro mejores.
Selección Argentina - Inglaterra, día confirmado:
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
EFE
Según informó de manera oficial la FIFA, el duelo de semifinales entre la Selección Argentina e Inglaterra se disputará el próximo miércoles 15 a las 16 horas de nuestro país, en el estadio Mercedes Benz de Atlanta.
La otra semifinal, protagonizada por las grandes candidatas al título Francia y España, se disputará el martes 14 a partir de las 16 horas, en el AT&T Stadium de Dallas. Seguramente será a sala llena, teniendo en cuenta la magnitud del juego.
Respecto al último fin de semana de competencia, cabe destacar que el encuentro que definirá el tercer y el cuarto puesto se jugará el sábado 18 desde las 18 horas, mientras que la gran final será el domingo 19 a las 16 horas.