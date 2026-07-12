Horario, día y lugar para la Selección Argentina e Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026

La Selección Argentina se enfrentará con Inglaterra en un partido para alquilar balcones. Uno de los dos será finalista de la Copa del Mundo.

Después del triunfo logrado ante Suiza, la Selección Argentina ya sabe que tendrá que enfrentarse en las semifinales del Mundial 2026 a Inglaterra. Se trata de un duelo de alto voltaje por actualidad e historia, que concentra la atención de propios y extraños.

La Albiceleste llegó a esta instancia luego de vencer a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos, y a Cabo Verde, Egipto y Suiza en los duelos de eliminación directa. Así, logró asegurar la disputa de los ocho encuentros (resta definir si el último juego será la final o el tercer puesto).

En cuanto a Inglaterra, construyeron un camino repleto de remontadas: eliminaron a RD del Congo en 16avos tras revertir el marcador en los minutos finales, luego dejaron atrás a México por 3-2 en octavos pese a jugar gran parte del complemento con un futbolista menos, y ahora superaron a Noruega para instalarse entre los cuatro mejores.

Selección Argentina - Inglaterra, día confirmado: Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 EFE Según informó de manera oficial la FIFA, el duelo de semifinales entre la Selección Argentina e Inglaterra se disputará el próximo miércoles 15 a las 16 horas de nuestro país, en el estadio Mercedes Benz de Atlanta.

La otra semifinal, protagonizada por las grandes candidatas al título Francia y España, se disputará el martes 14 a partir de las 16 horas, en el AT&T Stadium de Dallas. Seguramente será a sala llena, teniendo en cuenta la magnitud del juego.