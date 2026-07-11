11 de julio de 2026 - 21:20

Con un doblete de Bellingham, Inglaterra dio vuelta el partido y avanzó a semifinales

El volante inglés fue la gran figura de los cuartos de final al marcar los dos goles con los que los Three Lions dieron vuelta el partido frente a Noruega y se metieron entre los cuatro mejores del Mundial. En semifinales enfrentarán al ganador de Argentina-Suiza.

Harry Kane y Jude Bellingham de Inglaterra festejan el gol que finalmente les daría al conjunto inglés el pasaje a semifinales, tras su triunfo frente a Noruega por 2 a 1.&nbsp; &nbsp;

Harry Kane y Jude Bellingham de Inglaterra festejan el gol que finalmente les daría al conjunto inglés el pasaje a semifinales, tras su triunfo frente a Noruega por 2 a 1. 

 

Foto:

EFE/ Alex Cruz
Mundial 2026.Patrick Berg de Noruega disputa el balón con Nico O’Reilly de Inglaterra este sábado, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos).&nbsp;

Mundial 2026.Patrick Berg de Noruega disputa el balón con Nico O’Reilly de Inglaterra este sábado, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). 

Foto:

EFE/ Alberto Boal
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Los jugadores de Noruega e Inglaterra homenajearon a Jayden Adams con un minuto de silencio antes del duelo de cuartos de final disputado en Miami.

Conmoción en el Mundial: emotivo homenaje a Jayden Adams antes del Inglaterra-Noruega por los cuartos
Mundial 2026: un hombre armado irrumpió en la concentración de Inglaterra

Alerta de seguridad en el Mundial 2026: un hombre armado irrumpió en la concentración de Inglaterra

La gran figura de la noche fue Jude Bellingham, autor de los dos tantos que permitieron la remontada inglesa. Ahora, el equipo dirigido por Thomas Tuchel aguardará por el vencedor del cruce entre Argentina y Suiza para conocer a su rival en la próxima instancia.

Noruega golpeó primero y complicó a Inglaterra

Durante buena parte del primer tiempo fue Inglaterra la que monopolizó la posesión de la pelota, aunque sin encontrar claridad en los últimos metros. Apenas generó algunas aproximaciones con un desborde de Noni Madueke y un tiro libre de Harry Kane que pasó por encima del arco.

Noruega vs Inglaterra. Jude Bellingham la gran figura del equipo inglés, junto a su compañeroy Elliot Anderson.

Noruega vs Inglaterra. Jude Bellingham la gran figura del equipo inglés, junto a su compañeroy Elliot Anderson.

Con el correr de los minutos, Noruega comenzó a sentirse más cómoda y encontró espacios para lastimar. Andreas Schjelderup estuvo cerca de asistir a Erling Haaland tras recuperar una pelota en la salida rival, mientras que el delantero del Manchester City también exigió a Jordan Pickford con un cabezazo.

La insistencia tuvo premio cuando Schjelderup encaró por el sector izquierdo y sacó un potente remate que se metió junto al segundo palo, dejando sin respuesta al arquero inglés para poner el 1 a 0.

Inglaterra reaccionó antes del descanso

El conjunto escandinavo estuvo muy cerca de ampliar la diferencia. Alexander Sorloth probó con una volea que pasó apenas desviada y luego Martin Odegaard obligó a una nueva intervención de Pickford.

Incluso, Noruega desperdició una clara ocasión de contragolpe cuando Sorloth decidió finalizar la jugada en lugar de asistir a Haaland, que llegaba en mejor posición.

Sin embargo, cuando el primer tiempo se terminaba, apareció la calidad de Bellingham. El volante del Real Madrid se filtró entre varios defensores dentro del área, dejó rivales en el camino y definió con un remate cruzado para establecer el 1-1 justo antes del entretiempo, un gol que modificó por completo el desarrollo del encuentro.

Noruega vs Inglaterra

Noruega vs Inglaterra

Los Three Lions sobrevivieron a los momentos más difíciles

El segundo tiempo mostró una versión muy distinta del partido. Noruega tomó el control, sometió a Inglaterra durante largos pasajes y estuvo muy cerca de recuperar la ventaja. Sin embargo, los dirigidos por Thomas Tuchel resistieron el asedio y, ya en el tiempo suplementario, aprovecharon una oportunidad para quedarse con un triunfo por 2-1 que los depositó en las semifinales del Mundial 2026.

Jude Bellingham volvió a convertirse en el héroe inglés al marcar el gol decisivo, mientras que los británicos ahora esperan por el ganador del cruce entre Argentina y Suiza.

El VAR frustró a Noruega y cambió el desarrollo

El conjunto escandinavo parecía haber encontrado el 2-1 apenas comenzado el complemento. A los 54 minutos, Torbjörn Heggem envió la pelota al fondo de la red tras un córner ejecutado por Erling Haaland, pero la celebración duró poco.

El árbitro Clément Turpin recibió el llamado del VAR, revisó la acción y anuló el tanto al detectar una infracción previa sobre Elliot Anderson antes de la ejecución del tiro de esquina.

Pese al golpe, Noruega mantuvo el dominio del encuentro. Con presión alta, intensidad y constantes llegadas, complicó a una Inglaterra que perdió el control del balón y debió replegarse para sostener el empate.

Durante varios minutos, Inglaterra apenas pudo contener los avances de su rival. Recién sobre el cierre de los 90 minutos logró equilibrar el trámite y forzar el tiempo suplementario.

Bellingham volvió a aparecer en el momento indicado

El inicio del alargue fue determinante. Harry Kane obligó a una gran respuesta de Örjan Nyland con un potente cabezazo, pero el arquero dejó un rebote corto que Jude Bellingham aprovechó para empujar la pelota y marcar el 2-1 definitivo.

Sin Erling Haaland, reemplazado antes del segundo tiempo suplementario, Noruega intentó reaccionar en los minutos finales, aunque no encontró los caminos para evitar la eliminación.

Inglaterra espera rival y Noruega firma su mejor Mundial

Con la clasificación asegurada, Inglaterra enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza. El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio en Atlanta.

Los Three Lions continúan un recorrido repleto de remontadas en la Copa del Mundo: eliminaron a RD del Congo en 16avos tras revertir el marcador en los minutos finales, luego dejaron atrás a México por 3-2 en octavos pese a jugar gran parte del complemento con un futbolista menos y ahora superaron a Noruega para instalarse entre los cuatro mejores.

Para el conjunto escandinavo, la derrota no empañó una actuación histórica. Alcanzó por primera vez los cuartos de final de un Mundial, superando sus campañas de 1938 y 1998, cuando había quedado eliminado en octavos de final, y la de Estados Unidos 1994, donde no logró superar la fase de grupos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Inglaterra y Noruega juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra y Noruega juegan los cuartos de final del Mundial 2026: horario, transmisión en vivo, formaciones

Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026.

Virus, fractura y expulsión: Inglaterra diezmada y complicada para jugar contra Noruega

Descubren una reliquia de la Guerra Fría bajo un castillo. 

Una reliquia de la Guerra Fría: descubren un búnker nuclear sellado desde 1968 bajo un castillo medieval de Inglaterra

Insólita grave lesión de un jugador de Inglaterra en los festejos

Insólita grave lesión de un jugador de Inglaterra en los festejos: saltó un cartel y podría perderse el Mundial