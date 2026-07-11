Con un doblete de Bellingham, Inglaterra dio vuelta el partido y avanzó a semifinales

Alerta de seguridad en el Mundial 2026: un hombre armado irrumpió en la concentración de Inglaterra

Conmoción en el Mundial: emotivo homenaje a Jayden Adams antes del Inglaterra-Noruega por los cuartos

La gran figura de la noche fue Jude Bellingham, autor de los dos tantos que permitieron la remontada inglesa. Ahora, el equipo dirigido por Thomas Tuchel aguardará por el vencedor del cruce entre Argentina y Suiza para conocer a su rival en la próxima instancia.

Durante buena parte del primer tiempo fue Inglaterra la que monopolizó la posesión de la pelota, aunque sin encontrar claridad en los últimos metros. A penas generó algunas aproximaciones con un desborde de Noni Madueke y un tiro libre de Harry Kane que pasó por encima del arc o.

Con el correr de los minutos, Noruega comenzó a sentirse más cómoda y encontró espacios para lastimar. Andreas Schjelderup estuvo cerca de asistir a Erling Haaland tras recuperar una pelota en la salida rival, mientras que el delantero del Manchester City también exigió a Jordan Pickford con un cabezazo.

¡DOBLETE DE BELLINGHAM E INGLATERRA LO DIO VUELTA! A los 93', el mediocampista puso el 2-1 ante Noruega. pic.twitter.com/QDDdx4RXgu

LA EMOCIÓN DEL CAPITÁN: Harry Kane y su festejo por la clasificar con Inglaterra a las semifinales de la Copa del Mundo. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/2D95M7mn6x

La insistencia tuvo premio cuando Schjelderup encaró por el sector izquierdo y sacó un potente remate que se metió junto al segundo palo, dejando sin respuesta al arquero inglés para poner el 1 a 0.

LOS QUE SIEMPRE ESTÁN: abrazos y contención familiar para Nyland, quien se mostró muy triste por la eliminación de Noruega del Mundial.



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Inglaterra reaccionó antes del descanso

El conjunto escandinavo estuvo muy cerca de ampliar la diferencia. Alexander Sorloth probó con una volea que pasó apenas desviada y luego Martin Odegaard obligó a una nueva intervención de Pickford.

Incluso, Noruega desperdició una clara ocasión de contragolpe cuando Sorloth decidió finalizar la jugada en lugar de asistir a Haaland, que llegaba en mejor posición.

GOLAZO PARA EMPATAR SOBRE EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO: asistencia de Gordon y definición de Jude Bellingham en el 1-1 de Inglaterra a Noruega.



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Sin embargo, cuando el primer tiempo se terminaba, apareció la calidad de Bellingham. El volante del Real Madrid se filtró entre varios defensores dentro del área, dejó rivales en el camino y definió con un remate cruzado para establecer el 1-1 justo antes del entretiempo, un gol que modificó por completo el desarrollo del encuentro.

Noruega vs Inglaterra EFE

Los Three Lions sobrevivieron a los momentos más difíciles

El segundo tiempo mostró una versión muy distinta del partido. Noruega tomó el control, sometió a Inglaterra durante largos pasajes y estuvo muy cerca de recuperar la ventaja. Sin embargo, los dirigidos por Thomas Tuchel resistieron el asedio y, ya en el tiempo suplementario, aprovecharon una oportunidad para quedarse con un triunfo por 2-1 que los depositó en las semifinales del Mundial 2026.

Jude Bellingham volvió a convertirse en el héroe inglés al marcar el gol decisivo, mientras que los británicos ahora esperan por el ganador del cruce entre Argentina y Suiza.

¡DÓNDE LA PUSO!



Schjelderup había abierto el marcador para Noruega con este tremendo GOLAZO, pero finalmente fue derrota 1-2 contra Inglaterra.#TNTSportsMundial pic.twitter.com/T4PcsSUzJd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 12, 2026

El VAR frustró a Noruega y cambió el desarrollo

El conjunto escandinavo parecía haber encontrado el 2-1 apenas comenzado el complemento. A los 54 minutos, Torbjörn Heggem envió la pelota al fondo de la red tras un córner ejecutado por Erling Haaland, pero la celebración duró poco.

El árbitro Clément Turpin recibió el llamado del VAR, revisó la acción y anuló el tanto al detectar una infracción previa sobre Elliot Anderson antes de la ejecución del tiro de esquina.

Pese al golpe, Noruega mantuvo el dominio del encuentro. Con presión alta, intensidad y constantes llegadas, complicó a una Inglaterra que perdió el control del balón y debió replegarse para sostener el empate.

Durante varios minutos, Inglaterra apenas pudo contener los avances de su rival. Recién sobre el cierre de los 90 minutos logró equilibrar el trámite y forzar el tiempo suplementario.

Bellingham volvió a aparecer en el momento indicado

El inicio del alargue fue determinante. Harry Kane obligó a una gran respuesta de Örjan Nyland con un potente cabezazo, pero el arquero dejó un rebote corto que Jude Bellingham aprovechó para empujar la pelota y marcar el 2-1 definitivo.

FÚTBOL: el saludo de Haaland a Jude Bellingham luego del triunfo de Inglaterra a Noruega.



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Sin Erling Haaland, reemplazado antes del segundo tiempo suplementario, Noruega intentó reaccionar en los minutos finales, aunque no encontró los caminos para evitar la eliminación.

Inglaterra espera rival y Noruega firma su mejor Mundial

Con la clasificación asegurada, Inglaterra enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza. El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio en Atlanta.

Los Three Lions continúan un recorrido repleto de remontadas en la Copa del Mundo: eliminaron a RD del Congo en 16avos tras revertir el marcador en los minutos finales, luego dejaron atrás a México por 3-2 en octavos pese a jugar gran parte del complemento con un futbolista menos y ahora superaron a Noruega para instalarse entre los cuatro mejores.

Para el conjunto escandinavo, la derrota no empañó una actuación histórica. Alcanzó por primera vez los cuartos de final de un Mundial, superando sus campañas de 1938 y 1998, cuando había quedado eliminado en octavos de final, y la de Estados Unidos 1994, donde no logró superar la fase de grupos.