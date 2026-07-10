Virus, fractura y expulsión: Inglaterra diezmada y complicada para jugar contra Noruega

El elenco Inglés sufre de varias bajas sensibles de cara al duelo de cuartos de final del Mundial 2026.

Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026.

Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. La oportunidad de meterse entre los cuatro mejores de la competencia está latente, a pesar de los grandes inconvenientes con los que cuenta respecto a sus jugadores.

El plantel de los Tres Leones entrenó en la semana con la mira puesta en el duelo que determinará el pase a semifinales de la Copa del Mundo, sabiendo la chance de oro con la que cuenta. Argentina también mira de reojo lo que podría ser un eventual partido entre ambos. El mundo del fútbol estará pendiente a lo que ocurra en Hard Rock Stadium de Miami.

Pero si algo quedó claro en estos días, es que Inglaterra no puede mirar más allá de Noruega. Tendrá al temible Erling Haaland enfrente, y deberá maquillar ausencias de peso. Después de una sufrida clasificación ante el local México en el Estadio Azteca, la euforia de la victoria se mezcló con la preocupación por algunos casos particulares.

Inglaterra sufre para armar el once ante Noruega: Insólita grave lesión de un jugador de Inglaterra en los festejos Gentileza La primera baja confirmada para el duelo ante los Vikingos es la de Jarell Quansah. El defensor del Bayer Leverkusen de 23 años recibió la roja directa, y la FIFA determinó que cumpla dos encuentros de sanción. Es decir, se perderá el partido de este sábado y también una eventual semifinal ante Argentina o Suiza. Su baja en el lateral derecho se complementa con la lesión muscular que arrastra su suplente Reece James, que no pudo estar en gran parte de la Copa. Así, el DT no cuenta con carrileros en condiciones para jugar.

La segunda situación complicada ocurre con el mediocampista Jordan Henderson. Su fractura en el brazo izquierdo durante los festejos pareció un verdadero blooper, pero es un dolor de cabeza para el entrenador. Si bien se quedó en la concentración a apoyar al plantel, está claro que quedó afuera para lo que resta del Mundial. Así, Inglaterra pierde a una rueda de auxilio muy importante.