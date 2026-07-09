España vs. Bélgica por el Mundial 2026: hora, formaciones y por dónde ver en vivo

España y Bélgica jugarán este viernes desde las 16 en el Estadio Los Ángeles, en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja, uno de los grandes candidatos, choca con los belgas buscando meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo. El ganador se medirá con el vencedor del duelo entre Francia y Marruecos.