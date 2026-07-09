España vs. Bélgica por el Mundial 2026: hora, formaciones y por dónde ver en vivo

España y Bélgica jugarán este viernes desde las 16 en el Estadio Los Ángeles, en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja, uno de los grandes candidatos, choca con los belgas buscando meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo. El ganador se medirá con el vencedor del duelo entre Francia y Marruecos.
España uno de los grandes candidatos a ganar la Copa del Mundo 2026.
EFE
La probable formación de España vs. Bélgica por el Mundial 2026
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.
La probable formación de Bélgica vs. España por el Mundial 2026
Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.