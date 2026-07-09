9 de julio de 2026 - 21:11

España vs. Bélgica por el Mundial 2026: hora, formaciones y por dónde ver en vivo

Este viernes, en Los Ángeles, las selecciones de España y Bélgica se medirán por los cuartos de final del Mundial 2026. Todos los detalles.

España vs. Bélgica por un boleto a semifinales del Mundial 2026.&nbsp;

España vs. Bélgica por un boleto a semifinales del Mundial 2026. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Espa&ntilde;a uno de los grandes candidatos a ganar la Copa del Mundo 2026.&nbsp;

España uno de los grandes candidatos a ganar la Copa del Mundo 2026.

La probable formación de España vs. Bélgica por el Mundial 2026

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

La probable formación de Bélgica vs. España por el Mundial 2026

Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.

B&eacute;lgica derrot&oacute; a Estados Unidos y ahora se medir&aacute; con Espa&ntilde;a, uno de los grandes candidatos.&nbsp;

Bélgica derrotó a Estados Unidos y ahora se medirá con España, uno de los grandes candidatos.

España vs. Bélgica por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 16
  • TV: DSports
  • Árbitro: Michael Oliver (ENG)
  • Estadio: Los Ángeles

España vs. Bélgica por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas

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