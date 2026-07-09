Una reliquia de la Guerra Fría: descubren un búnker nuclear sellado desde 1968 bajo un castillo medieval de Inglaterra

Arqueólogos de English Heritage utilizaron radares para hallar una estructura del Royal Observer Corps oculta desde 1968 bajo el césped de una fortaleza medieval.

En marzo de 2026, un equipo de arqueólogos perforó el suelo del Castillo de Scarborough, en Yorkshire. En dos días dieron con una reliquia de la guerra fría: un búnker antiatómico sellado en 1968. La puerta de madera permanecía cerrada y la pintura original de las instalaciones seguía adherida a las paredes. El puesto subterráneo, construido hacia 1963, formaba parte de una red de 1.500 instalaciones similares distribuidas por Gran Bretaña.

Su función no era proteger a la población civil, sino albergar a tres voluntarios del Royal Observer Corps encargados de registrar explosiones nucleares. La ubicación en los acantilados costeros permitía vigilar posibles detonaciones en el mar, una maniobra que se temía que los soviéticos usaran para provocar tsunamis.

¿Cómo era la vida en el búnker sin calefacción ni protección masiva? A diferencia de países como Suiza, que diseñó refugios para miles de ciudadanos, o Albania, con su red de 750.000 búnkeres, el Reino Unido implementó un sistema minimalista. Luke Bennett, especialista de la Universidad Sheffield Hallam, señala que nunca existió un compromiso financiero estatal para construir infraestructuras de protección masiva. El refugio de Scarborough dependía totalmente de voluntarios civiles en condiciones operativas precarias.

El espacio interior carecía de calefacción. Los testimonios de antiguos miembros del cuerpo describen el lugar como una caja de hormigón donde el frío se volvía insoportable tras pocas horas de guardia. Los ocupantes debían permanecer allí dos semanas con suministros limitados mientras monitoreaban el horizonte en busca del hongo atómico. El sitio fue clausurado tras un breve periodo de uso y su rastro se perdió entre los documentos de archivo.

Túnel de acceso al Diefenbunker, refugio de la Guerra Fría a las afueras de Ottawa, en Canadá ¿Qué milenios de historia militar esconde el castillo de Scarborough? La ocupación de este terreno costero se remonta al año 2100 antes de nuestra era. Antes del búnker de hormigón, los romanos levantaron una torre de señales en el siglo IV. Posteriormente, en el siglo XII, se inició la construcción de la fortaleza medieval que el rey Enrique II ampliaría más tarde. El castillo sobrevivió a múltiples asedios durante las guerras civiles del siglo XVII antes de convertirse en base de vigilancia nuclear.