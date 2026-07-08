Edi Rama desafió otra vez el protocolo en la cumbre de la OTAN con un look informal

En medio de una cumbre de la OTAN marcada por las discusiones sobre seguridad internacional, defensa y las tensiones entre Estados Unidos y varios de sus aliados, una escena volvió a captar la atención fuera de la agenda política. El protagonista fue el primer ministro de Albania , Edi Rama , quien una vez más decidió asistir con zapatillas deportivas , desafiando el protocolo habitual de este tipo de encuentros diplomáticos.

Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz tras una nueva ofensiva de Estados Unidos

Trump contra España: la definió como una "causa perdida" y pidió cortar "todo el comercio"

La reunión, celebrada en Ankara , reunió a los principales líderes de la alianza atlántica para abordar temas vinculados con el escenario internacional, entre ellos la guerra en Irán, el rol de los países miembros y las diferencias surgidas en torno a la política exterior impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump .

Sin embargo, más allá de los debates geopolíticos, el aspecto informal elegido por Rama volvió a convertirse en una de las imágenes más comentadas del encuentro.

Durante la tradicional fotografía oficial de los mandatarios, el jefe del Gobierno albanés apareció con zapatillas deportivas blancas , una elección que contrastó con el calzado formal utilizado por la mayoría de los asistentes.

El presidente de Albania luce zapatillas blancas en la foto de familia de la cumbre de la OTAN de Turquía, este miércoles.

Las imágenes difundidas del momento muestran incluso al secretario general de la OTAN, Mark Rutte , señalando el calzado de Rama mientras intercambiaba unas palabras con Donald Trump, quien no reaccionó ante el comentario.

No es la primera vez que el dirigente albanés adopta este estilo en una cita diplomática. Ya había hecho lo mismo en anteriores encuentros internacionales, convirtiendo las zapatillas en una marca personal de su imagen pública.

Un estilo que ya se volvió característico

Edi Rama ocupa el cargo de primer ministro de Albania desde 2013 y, además de su trayectoria política, cuenta con una carrera vinculada al arte y al deporte. Fue pintor, escritor, profesor universitario y jugador profesional de baloncesto.

Su forma de vestir suele romper con los códigos tradicionales de la diplomacia. En distintas cumbres internacionales ha combinado trajes con calzado deportivo, priorizando la comodidad sin abandonar la vestimenta formal.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió durante la cumbre de la OTAN de 2024 en Washington, cuando también asistió con zapatillas blancas. En aquella oportunidad, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, respondió con un gesto de aprobación que rápidamente se viralizó.

Otra escena que dio la vuelta al mundo

Meses antes, durante una reunión de la Comunidad Política Europea realizada en Tirana, Rama protagonizó otro momento que trascendió las cuestiones políticas.

Debido a su estatura —2,01 metros—, el mandatario decidió arrodillarse para recibir a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien mide 1,58 metros. La dirigente respondió con humor: "Solo lo hace para ser alto como yo", una frase que rápidamente recorrió las redes sociales.

Con ese tipo de gestos y un estilo personal poco habitual en la diplomacia internacional, el primer ministro albanés volvió a convertirse en uno de los protagonistas extraprotocolarios de una nueva cumbre de la OTAN.