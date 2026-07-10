10 de julio de 2026 - 20:25

Alerta de seguridad en el Mundial 2026: un hombre armado irrumpió en la concentración de Inglaterra

El incidente ocurrió en el centro de prensa de Kansas City mientras el entrenador Thomas Tuchel y varios jugadores se preparaban para una conferencia.

Mundial 2026: un hombre armado irrumpió en la concentración de Inglaterra

Mundial 2026: un hombre armado irrumpió en la concentración de Inglaterra

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La tranquilidad de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026 se vio alterada este viernes en su base en Kansas City, donde un hombre que portaba una llave inglesa y mostraba signos de alteración, logró ingresar al centro de prensa, ubicado a pocos metros del predio de entrenamiento de "Los Tres Leones" en Swope Soccer Village.

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Al momento de la irrupción, el recinto contaba con la presencia de periodistas, empleados de la Federación Inglesa (FA) y miembros del staff técnico.

Según los reportes, el director técnico Thomas Tuchel, su asistente Anthony Barry y varios futbolistas se encontraban en el lugar preparándose para una conferencia de prensa cuando el intruso ingresó elevando la voz.

A pesar del dramatismo de la situación, el personal de seguridad logró interceptar y reducir al individuo sin que se produjeran daños personales ni amenazas directas contra los integrantes del plantel.

La Policía de Kansas City intervino rápidamente y detuvo al sujeto cuando este intentaba abandonar el edificio tras escuchar las sirenas de las patrullas. Si bien las autoridades no informaron sobre un peligro inminente de mayor escala, el hecho ha generado preocupación y puesto bajo la lupa los protocolos de protección para las delegaciones en esta Copa del Mundo.

Este no es el primer contratiempo de seguridad que enfrenta Inglaterra en el torneo. Al inicio de la competencia, la delegación denunció el robo de equipamiento técnico y botines pertenecientes a figuras como Harry Kane y Jude Bellingham durante un traslado.

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Además, en lo deportivo, Tuchel lidia con una enfermería cargada: Declan Rice padece gastroenteritis y molestias lumbares, mientras que Marc Guehi arrastra problemas musculares.

Pese al tenso episodio, la actividad de la selección inglesa no sufrió modificaciones en su cronograma. El equipo tiene previsto viajar a Miami para enfrentar a Noruega este sábado en el Hard Rock Stadium por los cuartos de final. El vencedor de este duelo se cruzará en semifinales con el ganador del partido entre Argentina y Suiza.

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