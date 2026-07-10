10 de julio de 2026 - 18:33

España le ganó con lo justo a Bélgica y enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026

La Furia Roja superó 2 a 1 a Bélgica en el duelo de cuartos de final del Mundial 2026, y será el rival de los Galos en busca de la final.

España le ganó con lo justo a Bélgica y enfrentará a Francia en las semifinales

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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El duelo fue trabado y parejo. La Roja fue superior por momentos, pero tuvo que batallar ante una Bélgica dispuesta a combatir y cerrarle los caminos. El marcador recién se abrió a los 29 minutos, cuando Fabián Ruiz aprovechó el rebote de Thibaut Courtois y el quedo defensivo rival para anotar el 1 a 0.

La respuesta se dio antes del cierre de la primera etapa, cuando Timothy Castagne encontró bien plantado a Charles De Ketelaere, que superó a su marcador e igualó la historia. Más allá de la sorpresa de la igualdad Belga, la realidad es que a España le había costado sostener su superioridad durante la parte inicial.

España venció a Bélgica y se metió en semifinales:

En el complemento las emociones tardaban en llegar. Los de Luis De La Fuente buscaron hacer ancho el campo y aprovechar la velocidad de sus extremos, en especial a Lamine Yamal, pero no encontraba la forma de vulnerar el arco contrario. Bélgica, mientras tanto, se fue quedando sin energías y fuego sagrado.

Sobre 25', llegó la ocasión que marcó un antes y un después en el desarrollo del partido. Thibaut Courtois acusó una lesión y tuvo que pedir el cambio tras recibir la atención del cuerpo médico, y le dejó su lugar a Senne Lammens en medio de lágrimas y bronca.

El portero suplente fue el protagonista de una acción que quedará grabada a fuego en su carrera. A falta de tres minutos para el cierre del encuentro, Pau Cubarsí recibió en tres cuartos de campo y sacó un remate que encontró una floja respuesta de Lammens, que dio rebote. El que estaba atento era Mikel Merino, recientemente ingresado. El volante aprovechó el regalo, y estampó el 2 a 1.

Así, España logró estirar a 36 la cantidad de encuentros sin perder, logrando la clasificación a las semifinales del Mundial 2026. Ahora chocará con Francia, el martes 14 desde las 16 de nuestro país, en un duelo entre grandes candidatos a quedarse con la Copa del Mundo.

España vs. Bélgica por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas

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