10 de julio de 2026 - 15:36

Alarma en el búnker de Suiza a horas de chocar con la Selección Argentina por el Mundial 2026

El cuadro Helvético recibió una pésima noticia antes del duelo por cuartos de final ante la Albiceleste.

Alarma en el búnker de Suiza a horas de chocar con la Selección Argentina por el Mundial 2026

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Johan Manzambi no jugará ante la Albiceleste:

Los rumores que corrieron durante las últimas prácticas sobre el estado de salud del delantero Suizo daban cuenta de la imposibilidad de que esté ante la Albiceleste, y este viernes esos temores quedaron confirmados por el propio entrenador Murat Yakín. "No podrá jugar. lo hemos intentado todo, pero no ha sido posible. Manzambi está con bastante dolor. Es muy duro para nosotros porque venía con buena dinámica, lo estaba haciendo muy bien, pero no ha sido posible", lanzó.

El motivo es claro: una fuerte lesión en la rodilla izquierda ocurrida en la previa del duelo ante Colombia por los octavos de final de la Copa del Mundo, que obligó al atacante a sufrir el trámite fuera del campo de juego. A pesar de los esfuerzos, la recuperación todavía no se logró y es por eso que seguirá alentando a sus compañeros desde afuera con una protección en la zona afectada.

El joven Manzambi no podr&aacute; estar ante la Selecci&oacute;n Argentina.

El joven Manzambi no podrá estar ante la Selección Argentina.

Se trata de un durísimo golpe para Suiza, que pierde en el momento clave del certamen a su figura. El delantero Friburgo sorprendió a propios y extraños al anotar tres goles y aportar dos asistencias en el comienzo del campeonato, convirtiéndose en la punta de lanza de un equipo que logró batallar y superar la fase de grupos, y la primera ronda de eliminación directa.

La pelea por quedarse con el lugar de Manzambi se da entre Djibril Sow y Fabian Rieder. El que juegue, ingresará para reforzar una zona del campo que el DT quiere poblar para neutralizar la calidad argentina. Mientras tanto, Breel Embolo será el único delantero fijo en el ataque Suizo.

Probable formación de Suiza ante la Selección Argentina:

Así, la formación que podría presentar el entrenador Murat Yakín para chocar contra la Selección Argentina sería con: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.

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