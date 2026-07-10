El CEC pide cerrar temprano los comercios este sábado en Mendoza por falta de transporte

Ante la suspensión del servicio de colectivos durante la noche del 11 de julio por el partido de la Selección, el gremio mercantil busca garantizar que los empleados puedan regresar a sus hogares de manera segura.

El CEC pide que los comercios cierren a las 21 cuando el transporte deje de funcionar por partido de la Selección

El Centro Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza ha emitido un pedido formal a supermercados, centros comerciales y cámaras empresarias para que este sábado las puertas cierren a partir de las 21. Est pedido surge como una respuesta directa a la decisión del Gobierno provincial de interrumpir el servicio de transporte público mañana a las 21.30 debido al partido de la selección argentina en cuartos de final del Mundial 2026.

El objetivo central de la medida es el resguardo y la seguridad de los trabajadores mercantiles. Al no contar con medios de transporte públicos nocturnos, el gremio considera indispensable que la jornada laboral finalice más temprano para facilitar el traslado de los empleados a sus hogares.

Fernando Ligorria, secretario general del CEC, destacó que la respuesta de gran parte del sector comercial ha sido positiva. No obstante, señaló que existen cadenas de supermercados que todavía se encuentran evaluando su adhesión, posiblemente condicionadas por la demanda de clientes en ese horario.

Ante esta situación, Ligorria fue contundente al afirmar que priorizar las ventas por encima del bienestar de quienes sostienen la actividad comercial "deshumaniza las relaciones laborales". El titular del gremio subrayó que "la prioridad es resguardar la seguridad del personal mercantil y facilitar su traslado ante la interrupción del servicio de colectivos prevista para esa noche".