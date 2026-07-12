Las cuatro batallas mundialistas que marcaron a fuego a la Selección Argentina e Inglaterra

La Selección Argentina tendrá el enorme desafío de enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Será un duelo para el recuerdo, que alimentará un historial escueto pero pesadísimo.

La cantidad de partidos entre la Albiceleste y los Tres Leones no hacen honor al resentimiento que existe. L a historia entre ambos demuestra con claridad que la rivalidad no nació ni se potenció con el fútbol. Todo lo contrario.

A lo largo de todas las Copas del Mundo, Argentina e Inglaterra apenas se enfrentaron en 4 ocasiones , la última hace 24 años. Una de ellas terminó con victoria Albiceleste (más un empate con pase de Argentina por penales), y otras dos con triunfo Inglés. Si se cuentan los amistosos, esa cuenta se estira a 10 encuentros, con un fuerte dominio europeo. Así, el total de choques dictamina una victoria argentina, cuatro para Inglaterra, y 5 empates.

La primera vez que se vieron las caras fue el 23 de julio de 1966, por los cuartos de final del Mundial disputado en Gran Bretaña. Esa tarde fue triunfo local por 1 a 0, con el gol de Geoff Hurst. El recuerdo más potente de esa jornada fue la expulsión del capitán Albiceleste Antonio Ubaldo Rattín a los 35 minutos del primer tiempo , que decantó en una demostración de rebeldía icónica.

Pasaron 20 años para que vuelvan a coincidir en la máxima cita. En este caso, por cuartos de final del Mundial de México 1986. Con la herida de Malvinas todavía latente, Diego Armando Maradona se elevó a la categoría de Dios del deporte con dos golazos imposibles de olvidar.

El tercer enfrentamiento se dio en la Copa del Mundo de Francia 1998, por octavos de final. Fue un trámite apasionante. Gabriel Batistuta puso el primero, Alan Shearer y Michael Owen lo dieron vuelta, y a los 45’ Javier Zanetti lo igualó con una acción preparada en un tiro libre. En los penales, Carlos Roa se convirtió en héroe y la clasificación se vino para Sudamérica.

El último antecedente oficial entre ambos pasó el 7 de junio de 2002. Y como en cada partido que disputaron, entregó detalles imposibles de borrar. El solitario gol de David Beckham de penal otorgó el triunfo Inglés, en una noche que todavía persigue a Marcelo Bielsa, Juan Sebastián Verón y compañía.

24 años después, Lionel Messi y compañía tendrán su propio capítulo en la historia de enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra. A partir de lo que dice la propia estadística, queda claro que será una jornada inolvidable para bien o para mal.

Historial completo entre la Selección Argentina e Inglaterra: