Golpe al nuevo "Robo del Siglo" en Uruguay: detuvieron a 9 personas al descubrir un túnel hacia un banco
Nueve personas fueron detenidas, entre ellas ciudadanos brasileños y paraguayos. La banda alquiló un local en Ciudad Vieja y cavó durante meses un estrecho pasadizo conectado a las cloacas para asaltar una entidad financiera.
Este miércoles, la policía de Uruguay desbarató un plan criminal impactante al detener a nueve personas mientras trabajaban en la fase final de un túnel diseñado para robar un banco en el corazón de la Ciudad Vieja, el sector histórico y financiero de Montevideo.
"Pudo haber sido el robo del siglo", sentenció el ministro del Interior, Carlos Negro, tras recorrer el local desde donde se originaba la excavación. El operativo reveló una logística sofisticada que incluía a expertos extranjeros y meses de trabajo subterráneo.
El local "fantasma" y la investigación
La banda comenzó a operar a mediados de 2025, cuando alquiló un local comercial ubicado en la estratégica esquina de Colón y 25 de Mayo. Los acusados habrían cavado el túnel con la intención de llegar hasta un banco de la zona.
Aunque el comercio figuraba como ocupado, los vecinos y la policía notaron movimientos sospechosos: el local estaba permanentemente cerrado y desocupado, pero se registraban ruidos y actividad en horarios inusuales.
La investigación formal se activó a principios de diciembre. Tras meses de seguimiento, las fuerzas de seguridad junto a Inteligencia, Operaciones Especiales y Policía Científica, procedieron a los arrestos. Cinco personas fueron detenidas mientras intentaban escapar por el sistema de alcantarillas, otras cuatro cayeron en la zona de El Pinar y un sospechoso continúa siendo buscado.
Así es el túnel
El pasadizo, según muestran las primeras imágenes difundidas por el Ministerio del Interior, es de una estrechez extrema. Los delincuentes realizaron un boquete en el piso del local que conectaba directamente con la red de saneamiento de la ciudad.
Dentro del inmueble se encontraron bolsas de escombros y materiales de construcción, claras evidencias de una excavación manual que permitía a los integrantes de la banda moverse "cuerpo a tierra" hasta alcanzar el sistema de cloacas, para desde allí avanzar hacia los cimientos del banco objetivo.
Entre los detenidos hay ciudadanos brasileños y paraguayos. “Hay que ingresar a las cloacas para ver hacia dónde conduce el túnel, dónde está la salida y a qué entidad financiera apuntaban”, explicó el ministro Negro.