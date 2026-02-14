Una joven fue detenida "in fraganti" por intentar robar en un supermercado de Las Heras

En la madrugada de este sábado, la mujer de 19 años realizó un boquete en el establecimiento. El hombre que la acompañaba logró escapar.

Una joven de 19 años fue detenida por intento de robo tras realizar un boquete en un supermercado.

En la madrugada de este sábado, cerca de las 03:11, agente policiales detuvieron a una joven de 19 años por intento de robo en un supermercado ubicado en calle Lisandro Moyano 302, del departamento de Las Heras.

El operativo inició luego de recibir un alerta en el que se indicaba ruidos de chapas provenientes del supermercado y la presunción de la presencia de personas desconocidas. Al arribar al lugar, los efectivos lograron la aprehensión de la joven, mientras que su cómplice logró darse a la fuga por la pared colindante al edificio.

Ingresaron al supermercado a través de un boquete En el sitio se constató la existencia de un boquete de unos 50 cm en el techo costado sureste del salón, presentando el mismo un alambrado de concertina y reja. En el interior se halló otra abertura de dimensiones similares y un tercer boquete a la altura de las cámaras del frigorífico, entre los techos.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron a un sujeto realizando el boquete y la posterior llegada del móvil policial, logrando la aprehensión de la mujer.