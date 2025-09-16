Caso Fernando Baéz Sosa: la Corte Suprema rechazó un planteo de Matías Benicelli por un insólito error

El abogado de uno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato ocurrido en 2020 sufrió un duro revés judicial. La idea de la defensa era anular la condena.

Matías F. Benicelli, uno de los acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa.

La estrategia del abogado de Matías Benicelli, uno de los condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, sufrió un revés en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal desestimó el recurso presentado por su defensa debido a un “error procesal”.

El planteo había sido realizado por el defensor Carlos Alberto Manuel Attías, quien pretendía anular la condena alegando que su cliente no contó con una defensa adecuada durante el juicio, ya que el letrado anterior, Hugo Tomei, defendió a los ocho acusados pese a existir supuestos intereses contrapuestos.

Por qué rechazaron el planteo del abogado No obstante, el recurso fue presentado directamente ante la Corte nacional y no previamente ante la Suprema Corte bonaerense, lo que llevó al rechazo inmediato firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La decisión implica que, al menos para Benicelli, no habrá revisión de los cuestionamientos a su defensa en la etapa inicial del proceso.

Báez Sosa fue asesinado en enero de 2020 a la salida del boliche “Le Brique” en Villa Gesell. En 2023, el Tribunal Oral de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años como partícipes secundarios.