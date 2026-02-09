9 de febrero de 2026 - 11:59

Por qué una figura de Marvel es la pieza clave para el rodaje del live action de "Naruto"

La producción comenzará a grabarse este año y pone la expectativa de quién la liderará: puede ser un éxito como "One Piece" o un fracaso al nivel de "Avatar: el último maestro del aire".

Una figura detrás de Marvel promete asegurar la suerte de Naruto en el cine

Una figura detrás de Marvel promete asegurar la suerte de Naruto en el cine

Hablar de Naruto es mencionar a uno de los pilares del manga y el animé a nivel global. La historia creada por Masashi Kishimoto no solo marcó a una generación, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió Japón. Ahora, ese legado dará un nuevo paso de la mano de una figura detrás de los éxitos de Marvel: el esperado live action de Naruto.

Lionsgate anunció que la adaptación comenzará a filmarse a fines de 2026 y estará dirigida por Destin Daniel Cretton, uno de los nombres más fuertes de la industria actual.

El realizador, conocido por “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” y actualmente vinculado al universo Marvel con “Spider-Man: Brand New Day”, será el encargado de trasladar al mundo real la historia del ninja de la Aldea Oculta de la Hoja.

Marvel, Hollywood y el desafío de adaptar Naruto

La elección de Cretton no es menor. Su experiencia en grandes producciones y universos narrativos complejos despierta expectativas, pero también suma presión. Por ahora, los detalles sobre el proyecto son escasos. No se confirmó elenco ni fecha de estreno, pero desde la industria se espera una producción de alto nivel, tanto en lo técnico como en el casting.

El estándar es alto y el antecedente inmediato también juega: el live action de "One Piece" logró un éxito rotundo en Netflix, algo impensado años atrás, y demostró que adaptar anime no es imposible si se respeta el material original.

Los live action: entre el éxito y el desastre

Aun así, cada nueva adaptación carga con una historia previa llena de tropiezos. Los live action de animé y series animadas demostraron ser una moneda de dos caras.

El ejemplo más citado es “Dragonball: Evolution” (2009), una película que prometía inaugurar una saga y terminó siendo repudiada por fans y críticos, al punto de cancelar cualquier continuación. Algo similar ocurrió con “El último maestro del aire” (2010), adaptación de "Avatar: la leyenda de Aang", que pese a su despliegue visual no logró capturar la esencia de la serie original.

