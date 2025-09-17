17 de septiembre de 2025 - 02:10

Vivian Wilson, la hija trans de Elon Musk, impactó en su debut en la semana de la moda de Nueva York

Con 21 años, la hija del magnate Elon Musk se convirtió en una de las protagonistas de la Semana de la Moda de Nueva York al debutar como modelo para cuatro firmas.

Vivian Wilson, hija transgénero de Elon Musk, a sus 21 años fue una de las figuras más destacadas de la Semana de la Moda de Nueva York.

Vivian Wilson, la hija transgénero del magnate Elon Musk, fue una de las figuras más destacadas de la Semana de la Moda de Nueva York. A sus 21 años, la joven hizo su esperado debut en las pasarelas, donde no solo desfiló para cuatro firmas diferentes, sino que también dejó en claro que su carrera en el modelaje, ya consolidada con portadas en revistas como Teen Vogue y Dazed, sigue en ascenso.

El debut de Vivian se realizó en el desfile de la casa de joyería Alexis Bittar, un evento que recreó un certamen de belleza y contó únicamente con modelos transgénero. Allí, la joven deslumbró con un vestido largo rojo brillante, accesorios dorados y una banda con la inscripción “Miss South Carolina”.

Posteriormente, Wilson desfiló para Prabal Gurung, luciendo un suéter y un vestido de punto a juego. Su aparición en la pasarela de la firma Dauphinette, uno de los momentos más comentados del evento, donde irrumpió de forma enérgica y carismática, consagrándola como una de las modelos revelación de esta edición.

La conflictiva relación con Elon Musk

Vivian Wilson es una de las seis hijas que Elon Musk tuvo junto a Justine Wilson. Sin embargo, su relación con el fundador de Tesla, desde el año 2022 se encuentra marcada por el distanciamiento, ya que no mantienen contacto desde la fecha. Cuando cumplió 18 años, Vivian solicitó el cambio legal de su apellido para adoptar el de su madre y desvincularse de su padre.

Las difetencias entre ambos se acentuaron debido al apoyo de Musk a la campaña electoral de Donald Trump, quien ha cumplido sus promesas de restringir los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Estados Unidos. La situación se agravó aún más cuando Musk arremetió contra Vivian en su red social X, negando su identidad de género y afirmando que su hijo Xavier (el nombre original de Vivian) "no es una chica", sino que "nació gay y un poco autista".

