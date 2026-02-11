Luis Maldonado instó a los efectivos a levantar el bloqueo frente a la Jefatura y volver al patrullaje. Los agentes exigen la anulación de todos los pases a disponibilidad.

El jefe de la Policía de Santa Fe confirmó que no habrá más sanciones, pero el conflicto salarial continúa.

Frente a la Jefatura de Policía, en Ovidio Lagos al 5200 de Rosario, Santa Fe, los uniformados mantienen el corte de calles con quema de neumáticos y un persistente "sirenazo" en reclamo por mejoras salariales.

Pasadas las 7, el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, intentó destrabar el conflicto al confirmar que no habrá nuevos pases a disponibilidad y que se revisarán las sanciones ya aplicadas ayer.

policía santa fe El Gobierno anunció un bono pero no hubo acuerdo El conflicto, que estalló el lunes por la noche, tiene como eje central el reclamo por mejores salarios, condiciones laborales y atención a la salud mental. En medio de la tensión, el gobierno de Maximiliano Pullaro anunció un plus salarial de hasta $500.000, pero los agentes rechazaron la medida argumentando que necesitan un aumento al sueldo básico y no un bono por única vez.

El jefe de la Policía pidió "salir a la calle" Tras una reunión que se extendió hasta la madrugada de este miércoles entre los ministros Pablo Cococcioni (Seguridad) y Pablo Olivares (Economía) con el representante legal de los policías, Maldonado se dirigió a las tropas: "No va a haber más disponibilidades. Tenemos que mostrar la disposición y la buena voluntad. Para que esto no se siga dilatando tenemos que salir a la calle (a cumplir funciones)", dijo.

Embed "Sirenazo" en Rosario: anuncian que los policías no pasarán a disponibilidad, uno de los jefes policiales les pidió a los efectivos que levanten la manifestación, pero la protesta sigue. pic.twitter.com/FHNfb8uTMU — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 11, 2026 Además confirmó que se levantarán 13 de las sanciones impuestas el martes: "No lo dilatemos más. Empecemos a avanzar para no complicar más la situación de otros compañeros. Tenemos que demostrar la voluntad del acuerdo de la madrugada", insistió.