11 de febrero de 2026 - 10:06

El jefe de la Policía de Santa Fe confirmó que no habrá más sanciones, pero el conflicto salarial continúa

Luis Maldonado instó a los efectivos a levantar el bloqueo frente a la Jefatura y volver al patrullaje. Los agentes exigen la anulación de todos los pases a disponibilidad.

El jefe de la Policía de Santa Fe confirmó que no habrá más sanciones, pero el conflicto salarial continúa.

Los Andes
Por Redacción Policiales

Pasadas las 7, el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, intentó destrabar el conflicto al confirmar que no habrá nuevos pases a disponibilidad y que se revisarán las sanciones ya aplicadas ayer.

policía santa fe

El Gobierno anunció un bono pero no hubo acuerdo

El conflicto, que estalló el lunes por la noche, tiene como eje central el reclamo por mejores salarios, condiciones laborales y atención a la salud mental. En medio de la tensión, el gobierno de Maximiliano Pullaro anunció un plus salarial de hasta $500.000, pero los agentes rechazaron la medida argumentando que necesitan un aumento al sueldo básico y no un bono por única vez.

El jefe de la Policía pidió "salir a la calle"

Tras una reunión que se extendió hasta la madrugada de este miércoles entre los ministros Pablo Cococcioni (Seguridad) y Pablo Olivares (Economía) con el representante legal de los policías, Maldonado se dirigió a las tropas: "No va a haber más disponibilidades. Tenemos que mostrar la disposición y la buena voluntad. Para que esto no se siga dilatando tenemos que salir a la calle (a cumplir funciones)", dijo.

Además confirmó que se levantarán 13 de las sanciones impuestas el martes: "No lo dilatemos más. Empecemos a avanzar para no complicar más la situación de otros compañeros. Tenemos que demostrar la voluntad del acuerdo de la madrugada", insistió.

A su vez, uno de los policías presentes en el lugar aseguró ante los medios que si las autoridades provinciales levantan las sanciones, la manifestación seguirá pero los agentes volverán a la calle a trabajar: "Ahora vamos a tener una reunión con Maldonado, vamos a hablar de los pases a disponibilidad, de los sueldos y de otras cuestiones. El tema de ahora son las sanciones. No hay cifra oficial del pase a disponibilidad, puede haber más de 20, si hay solución con estas personas, las unidades vuelven a la calle a trabajar", indicó.

