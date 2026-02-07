7 de febrero de 2026 - 19:45

Milei encabezó la entrega del sable corvo de San Martín en Santa Fe: "La libertad es inclaudicable"

El acto tuvo lugar en la localidad de San Lorenzo, en homenaje a la batalla librada en 1813, en la que el Libertador condujo a las fuerzas patriotas contra las tropas realistas.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En un acto cargado de simbolismo histórico y fuertes definiciones políticas, el presidente Javier Milei encabezó este sábado en la ciudad santafesina de San Lorenzo la entrega oficial del sable corvo del General José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

La ceremonia se realizó en conmemoración del 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, el único enfrentamiento en suelo argentino liderado por el Libertador contra las tropas realistas en 1813.

Durante su discurso como único orador, Milei destacó que la gesta sanmartiniana representó una "verdadera revolución" contra un “Estado tiránico” que priorizaba la defensa de privilegios sobre la prosperidad de los habitantes.

El mandatario trazó un paralelismo con el presente, afirmando que el sable es el símbolo material más poderoso de la nación y un recordatorio de que la libertad exige sacrificios para alcanzar "cimas inmensas".

El Presidente también aprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas hacia sectores del peronismo. Recordó que el arma fue objeto de dos robos por parte de la Juventud Peronista en la década del 60 y cuestionó que, en 2015, bajo la gestión de Cristina Kirchner, el sable fuera trasladado al Museo Histórico Nacional.

“Este mismo sector pone el grito en el cielo por un acto de justicia histórico. Nos dicen cipayos pero desfinanciaron a nuestras fuerzas armadas”, fustigó Milei.

Milei arribó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por autoridades locales y nacionales, entre ellos el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Antes de iniciar el acto protocolar, el mandatario rompió el protocolo para acercarse a saludar al público presente en las tribunas.

La ceremonia incluyó una reconstrucción precisa del combate de 1813, con tropas uniformadas de época y maniobras coreografiadas, seguida por un desfile del Regimiento de Granaderos y la música de la Fanfarria del Alto Perú.

