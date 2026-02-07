7 de febrero de 2026 - 10:40

Milei viaja a Santa Fe para encabezar el acto de traslado del sable corvo de San Martín a Granaderos

Este sábado a las 19 se realizará la ceremonia en San Lorenzo. El sable ya fue retirado del Museo Histórico Nacional del Parque Lezama y será reemplazado por una réplica.

El presidente Javier Milei presidirá el acto de traslado en Santa Fe.&nbsp;

El presidente Javier Milei presidirá el acto de traslado en Santa Fe. 

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El presidente Javier Milei viajará este sábado a Santa Fe para encabezar el acto de traslado del sable corvo del general de José de San Martín

Leé además

Javier Milei en Mendoza. (archivo)

Caravanazo y campaña: Milei llegará a Mendoza en la previa de las elecciones en seis departamentos

Por Redacción Política
elecciones 2026: la apuesta a milei, el pedido a los intendentes y el pronostico de una sorpresa

Elecciones 2026: la apuesta a Milei, el pedido a los intendentes y el pronóstico de una sorpresa

Por Juan Carlos Albornoz

A las 8.45, se realizó el retiro del sable corvo del general de San Martín del Museo Histórico Nacional del Parque Lezama, donde quedará una réplica.

traslado sable

El arma del prócer será trasladado al Regimiento de Granaderos a Caballo en Buenos Aires.

Embed

Milei encabezará el acto

La ceremonia se realizará desde las 19 en el parque histórico Campo de Gloria, de la ciudad santafesina de San Lorenzo. Según información de NA, el evento contará con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente local, Leonardo Raimundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Granaderosarg/status/2019940677854138454&partner=&hide_thread=false

Milei llegará en avión a Rosario y luego se trasladará en helicóptero a San Lorenzo, Allí se movilizará en vehículo al Campo de la Gloria, acompañado por funcionarios de la mesa chica como el ministro del Interior, Diego Santilli.

Durante la ceremonia, Milei formalizará la entrega del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Polémica por la decisión de traslado

A partir de este sábado, el histórico sable corvo que perteneció al general José de San Martín cambiará de custodia oficial y quedará nuevamente bajo el resguardo del Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo, luego de su actual permanencia en el Museo Histórico Nacional (MHN), en el barrio de San Telmo, cercano a Parque Lezama.

El sable corvo fue donado al Museo Histórico en 1896 por voluntad de Manuela Rosas y finalmente llegó a la institución cultural en 1898.

Sable Corvo de San Martín
Sable Corvo de San Martín

Sable Corvo de San Martín

La decisión de este traslado corresponde a la Presidencia de la Nación, medida que ha recibido numerosas críticas de prestigiosos historiadores e historiadoras. La medida oficial quedó plasmada en el Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei junto al ministro de Defensa, Carlos Presti.

El Gobierno nacional sostiene que el Regimiento de Granaderos a Caballo constituye el entorno institucional propio de su creador y en tal sentido en la Casa Rosada se empleó la expresión “devolverles a los suyos lo que es propio”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El “empresario” estadounidense Hayden Mark Davis junto con el presidente Javier Milei.

Caso $LIBRA: denuncian un contrato oculto y presentaron nuevas pruebas que podrían complicar a Milei

Por Redacción Política
Soy tu fan: Mick Jagger asegura que es un ferviente seguidor de la tira “Empire”

Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei y estaría dispuesto a viajar a la Argentina

Por Redacción Espectáculos
Milei recibió nuevamente a Pedro, su fiel admirador.

Milei recibió otra vez en Casa Rosada a Pedro, su admirador y quien lo apuró con Victoria Villarruel

Por Redacción Política
Crece la versión de un encuentro entre Javier Milei y Mick Jagger.

Política, Malvinas y rock: versiones cruzan a Javier Milei con Mick Jagger en Londres