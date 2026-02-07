Milei viaja a Santa Fe para encabezar el acto de traslado del sable corvo de San Martín a Granaderos

El presidente Javier Milei viajará este sábado a Santa Fe para encabezar el acto de traslado del sable corvo del general de José de San Martín
Este sábado a las 19 se realizará la ceremonia en San Lorenzo. El sable ya fue retirado del Museo Histórico Nacional del Parque Lezama y será reemplazado por una réplica.
A las 8.45, se realizó el retiro del sable corvo del general de San Martín del Museo Histórico Nacional del Parque Lezama, donde quedará una réplica.
El arma del prócer será trasladado al Regimiento de Granaderos a Caballo en Buenos Aires.
La ceremonia se realizará desde las 19 en el parque histórico Campo de Gloria, de la ciudad santafesina de San Lorenzo. Según información de NA, el evento contará con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente local, Leonardo Raimundo.
Milei llegará en avión a Rosario y luego se trasladará en helicóptero a San Lorenzo, Allí se movilizará en vehículo al Campo de la Gloria, acompañado por funcionarios de la mesa chica como el ministro del Interior, Diego Santilli.
Durante la ceremonia, Milei formalizará la entrega del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.
A partir de este sábado, el histórico sable corvo que perteneció al general José de San Martín cambiará de custodia oficial y quedará nuevamente bajo el resguardo del Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo, luego de su actual permanencia en el Museo Histórico Nacional (MHN), en el barrio de San Telmo, cercano a Parque Lezama.
El sable corvo fue donado al Museo Histórico en 1896 por voluntad de Manuela Rosas y finalmente llegó a la institución cultural en 1898.
La decisión de este traslado corresponde a la Presidencia de la Nación, medida que ha recibido numerosas críticas de prestigiosos historiadores e historiadoras. La medida oficial quedó plasmada en el Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei junto al ministro de Defensa, Carlos Presti.
El Gobierno nacional sostiene que el Regimiento de Granaderos a Caballo constituye el entorno institucional propio de su creador y en tal sentido en la Casa Rosada se empleó la expresión “devolverles a los suyos lo que es propio”.