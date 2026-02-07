7 de febrero de 2026 - 16:55

El sable corvo de San Martín llegó al Convento de San Lorenzo

La reliquia arribó a Santa Fe para la recreación del histórico combate de 1813. Tras los homenajes, regresará a Buenos Aires para ser exhibida desde este domingo en el Regimiento de Granaderos de Palermo.

Sala del sable corvo de San Martín. &nbsp;

Sala del sable corvo de San Martín.

 

Foto:

Museo Histórico Nacional
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El sable corvo del General José de San Martín llegó este sábado a la provincia de Santa Fe para encabezar los actos centrales por un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo.

Leé además

Secuestraron droga, dinero y otros elementos en un allanamiento en Palmira.

Secuestraron droga, dinero y otros elementos en un allanamiento en Palmira

Por Enrique Pfaab
Mientras Elon Musk tomaba la mamadera, José Abdala construía autos eléctricos en San Martín. (Enrique Pfaab - Los Andes) 

Mientras Elon Musk tomaba mamadera, José Abdala construía autos eléctricos en San Martín

Por Enrique Pfaab

El traslado se concretó luego de una masiva despedida en el Museo Histórico Nacional (MHN), donde el jueves pasado 5.000 personas se acercaron a ver la pieza por última vez en esa sede.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pieza histórica salió del museo porteño a las 8:45 custodiada por personal de seguridad, conservación y una guardia del Regimiento de Granaderos a Caballo, arribando a Aeroparque a las 11:00 para su vuelo hacia la ceremonia.

Embed

Homenaje multitudinario en Santa Fe

La reliquia es la protagonista de la recreación del combate de 1813 que se realiza esta tarde en el Campo de la Gloria.

  • El despliegue: Entre 30 y 40 granaderos a caballo recrearán la histórica "carga de caballería" desde el lugar exacto de los hechos hacia el río.
  • Expectativa: Se espera la presencia de más de 60.000 personas.
  • Dato histórico: Aunque es el símbolo máximo de la gesta, el sable corvo no fue utilizado por el Libertador en esta batalla específica, aunque sí en el resto de la campaña continental.

Despedida y nuevo destino

El traslado generó escenas de profunda emoción en Buenos Aires. Fuentes del Museo Histórico confirmaron que el público, mayoritariamente joven, dejó mensajes emotivos en el libro de visitas y que "hubo gente que se iba llorando" al despedir el objeto que permaneció allí desde 2015.

A partir de mañana domingo, el sable tendrá un nuevo hogar. El Regimiento de Granaderos a Caballo invitó a la ciudadanía a visitar la reliquia en su sede del Cuartel de Palermo (Av. Luis María Campos 554).

  • Horarios: De miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19 horas.
  • Costo: Entrada libre y gratuita.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sable Corvo de San Martín 

La Justicia rechazó una cautelar y dio luz verde para el traslado del sable corvo de San Martín

Por Redacción Política
Siguen los trabajos de despeje tras la caída de 60 arboles en la Ruta 50 

La Ruta 50 seguirá con tareas de despeje durante dos semanas tras la caída de 60 árboles por las tormentas

Por Redacción Sociedad
Es oficial: el sable corvo de San Martín vuelve al Regimiento de Granaderos por decisión del Gobierno.

Es oficial: el sable corvo de San Martín vuelve al Regimiento de Granaderos por decisión del Gobierno

Por Redacción Política
Junín: Destrozaron elauto por esquivar a un perro y sufrieron lesiones. 

Junín: destrozaron el auto por esquivar a un perro y sufrieron lesiones

Por Enrique Pfaab