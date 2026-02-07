El sable corvo de San Martín llegó al Convento de San Lorenzo

La reliquia arribó a Santa Fe para la recreación del histórico combate de 1813. Tras los homenajes, regresará a Buenos Aires para ser exhibida desde este domingo en el Regimiento de Granaderos de Palermo.

El sable corvo del General José de San Martín llegó este sábado a la provincia de Santa Fe para encabezar los actos centrales por un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo.

El traslado se concretó luego de una masiva despedida en el Museo Histórico Nacional (MHN), donde el jueves pasado 5.000 personas se acercaron a ver la pieza por última vez en esa sede.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pieza histórica salió del museo porteño a las 8:45 custodiada por personal de seguridad, conservación y una guardia del Regimiento de Granaderos a Caballo, arribando a Aeroparque a las 11:00 para su vuelo hacia la ceremonia.

El Sable Corvo del General José de San Martín llega al histórico Convento de San Lorenzo y vuelve a pisar el suelo donde se forjó una de las gestas fundacionales de nuestra Patria, a la espera de la Ceremonia de Entrega al Regimiento de Granaderos. Homenaje multitudinario en Santa Fe La reliquia es la protagonista de la recreación del combate de 1813 que se realiza esta tarde en el Campo de la Gloria.

El despliegue: Entre 30 y 40 granaderos a caballo recrearán la histórica "carga de caballería" desde el lugar exacto de los hechos hacia el río.

Expectativa: Se espera la presencia de más de 60.000 personas.

Dato histórico: Aunque es el símbolo máximo de la gesta, el sable corvo no fue utilizado por el Libertador en esta batalla específica, aunque sí en el resto de la campaña continental. Despedida y nuevo destino El traslado generó escenas de profunda emoción en Buenos Aires. Fuentes del Museo Histórico confirmaron que el público, mayoritariamente joven, dejó mensajes emotivos en el libro de visitas y que "hubo gente que se iba llorando" al despedir el objeto que permaneció allí desde 2015.