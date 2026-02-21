21 de febrero de 2026 - 20:50

Intensa tormenta azota a Mendoza y continúa la alerta: el pronóstico para las próximas horas

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada calurosa y con inestabilidad en la zona de cordillera.

Continúa la alerta amarilla por tormentas

Continúa la alerta amarilla por tormentas

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 22 de febrero está prevista una jornada con ascenso de la temperatura y donde persiste la alerta amarilla por tormentas en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

El departamento de Lavalle se vio obligado a postergar su Fiesta de la Vendimia debido a las condiciones climáticas. Foto: Prensa Lavalle

Lavalle tuvo que reprogramar su Vendimia por las tormentas

Por Redacción Sociedad
Fuertes lluvias este viernes en Mendoza

Llueve con intensidad en Mendoza y continúa la alerta naranja por tormentas severas: las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad

Luego de un sábado nublado con lluvias aisladas y sin altas temperaturas, para este domingo está prevista una jornada con más calor. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 31°C y la mínima será de 17°C.

Además, desde Defensa Civil emitieron una alerta amarilla por inestabilidad hasta la madrugada del domingo en el Gran Mendoza, norte y zona este. No descartan la caída de granizo.

Defensa Civil emitió alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en los departamentos de San Rafael y General Alvear. “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indica el SMN.

Alerta por tormentas

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al lunes está pronosticada una jornada con calor y tormentas hacia la noche, además de inestable en la zona de cordillera. La máxima será de 32°C y la mínima de 17°C.

Mientras que el martes anticipan una jornada aún más calurosa y donde también habrá tormentas aisladas. La máxima alcanzará los 34°C y la mínima será de 19°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Reprograman eventos culturales por alerta por tormentas en Mendoza 

Reprograman actividades culturales del fin de semana en Mendoza por alerta por tormentas

Por Redacción Sociedad
Alerta por tormentas en Mendoza (20/02/26)

Alertan por tormentas severas en Mendoza: las zonas alcanzadas y los horarios

Por Redacción Sociedad
Alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes en Mendoza: a qué zonas alcanzará

Rige alerta amarilla por tormentas severas en Mendoza: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
El pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza.

Cielo nublado y fuertes vientos este jueves en Mendoza: cuál será la máxima y la mínima

Por Redacción Sociedad