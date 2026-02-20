20 de febrero de 2026 - 15:02

Reprograman actividades culturales del fin de semana en Mendoza por alerta por tormentas

Debido al pronóstico meteorológico para este fin de semana, se reprogramaron los eventos previstos en el Teatro Pulgarcito y el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Reprograman eventos culturales por alerta por tormentas en Mendoza&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las autoridades informaron la reprogramación de todas las propuestas culturales que debían llevarse a cabo los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de este mes.

La medida afecta principalmente al Mercado Cultural y a las funciones infantiles programadas al aire libre en el Teatro Pulgarcito, ubicado en el Parque General San Martín.

La decisión responde a las condiciones meteorológicas anunciadas para el territorio provincial, priorizando el bienestar y la seguridad de los más de 100 emprendedores, artistas y el público general.

Dado que gran parte de las actividades, como las bandas en vivo y los títeres, estaban planeadas para desarrollarse en espacios abiertos, la logística se veía directamente comprometida.

Las nuevas fechas

El Mercado Cultural, un espacio clave que reúne arte, diseño y producción local, ya tiene nuevas fechas confirmadas: se realizará los días 13, 14 y 15 de marzo en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Reprogramación mercado cultural

Además, se anunció que para esta nueva edición se sumará un festival de food trucks organizado por Amegan, potenciando la oferta gastronómica del encuentro.

Por otro lado, las presentaciones de la Banda Espuma y las funciones de títeres que iban a tener lugar en el Teatro Pulgarcito también serán reprogramadas para una fecha a confirmar.

Reprogramación pulgarcito

Con estas medidas, se busca garantizar que el encuentro de la comunidad con la cultura local se desarrolle en condiciones óptimas para todos los participantes.

