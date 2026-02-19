19 de febrero de 2026 - 20:41

Rige alerta amarilla por tormentas severas en Mendoza: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 19°C para mañana en Mendoza. El sábado seguirá de la misma manera.

Alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes en Mendoza: a qué zonas alcanzará

Alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes en Mendoza: a qué zonas alcanzará

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Desde este viernes bajará la temperatura en Mendoza y se esperan jornadas con cielo mayormente cubierto y vientos intensos. Según el pronóstico, rige una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectarán a gran parte del territorio provincial. A continuación, el detalle del tiempo.

Leé además

metalmecanica: la actividad sigue en baja y hay preocupacion

Metalmecánica: la actividad sigue en baja y hay preocupación

Por Diana Chiani
Tim Atkin aseguró que hay oportunidades en los vinos de alta calidad enológica de uvas criollas. 

Tim Atkin en Argentina: criollas, Messi y el debate por los vinos sin alcohol

Por Soledad Gonzalez

Cómo estará el tiempo este viernes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica poca nubosidad con leve descenso de la temperatura este viernes 20 de febrero. En ese hilo, se anuncian tormentas de intensidad moderada a severa acompañado de fuertes vientos en casi todo el territorio provincial. La máxima será de 30°C, mientras que la mínima será de 19°C. En la cordillera se anuncian precipitaciones.

Alerta
Viernes 19: alerta amarilla por tormentas severas en Mendoza.

Viernes 19: alerta amarilla por tormentas severas en Mendoza.

El sábado se mantiene la temperatura

El sábado 21 de febrero se espera que la temperatura siga de la misma manera, anticipando una jornada nublada, lluviosa y ventosa. Indican una máxima de 29°C y una mínima de 18°C, con vientos moderados del sudeste. En la cordillera se esperan precipitaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El documento fue entregado en la Legislatura y en organismos de control. Incluye pedidos de recomposición salarial, mejoras edilicias y revisión del sistema de asistencia en salud mental.

Surgió un reclamo de policías mendocinos tras la rebelión en Santa Fe: la postura del Gobierno

Por Jorge Yori
El reclamo contra la reforma laboral se hace sentir también en Mendoza

Gremios y organizaciones protestaron en el Nudo Vial contra la reforma laboral

Por Verónica De Vita
El gobernador Alfredo Cornejo se refirió al paro general que está en marcha en Mendoza. 

Cornejo aseguró que "no tuvo acatamiento" el paro en Mendoza y reconoció un "error" en el proyecto de reforma laboral

Por Martín Fernández Russo
Robótica: Mendoza hace historia y por primera vez Argentina será sede un importante torneo mundial

Robótica: Mendoza hace historia y por primera vez Argentina será sede un importante torneo mundial

Por Ignacio de la Rosa