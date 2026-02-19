Rige alerta amarilla por tormentas severas en Mendoza: a qué zonas afectará

Desde este viernes bajará la temperatura en Mendoza y se esperan jornadas con cielo mayormente cubierto y vientos intensos. Según el pronóstico, rige una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectarán a gran parte del territorio provincial. A continuación, el detalle del tiempo.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica poca nubosidad con leve descenso de la temperatura este viernes 20 de febrero. En ese hilo, se anuncian tormentas de intensidad moderada a severa acompañado de fuertes vientos en casi todo el territorio provincial. La máxima será de 30°C, mientras que la mínima será de 19°C. En la cordillera se anuncian precipitaciones.
El sábado se mantiene la temperatura
El sábado 21 de febrero se espera que la temperatura siga de la misma manera, anticipando una jornada nublada, lluviosa y ventosa. Indican una máxima de 29°C y una mínima de 18°C, con vientos moderados del sudeste. En la cordillera se esperan precipitaciones.