Rige alerta amarilla por tormentas severas en Mendoza: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 19°C para mañana en Mendoza. El sábado seguirá de la misma manera.

Alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes en Mendoza: a qué zonas alcanzará

Desde este viernes bajará la temperatura en Mendoza y se esperan jornadas con cielo mayormente cubierto y vientos intensos. Según el pronóstico, rige una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectarán a gran parte del territorio provincial. A continuación, el detalle del tiempo.

Cómo estará el tiempo este viernes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica poca nubosidad con leve descenso de la temperatura este viernes 20 de febrero. En ese hilo, se anuncian tormentas de intensidad moderada a severa acompañado de fuertes vientos en casi todo el territorio provincial. La máxima será de 30°C, mientras que la mínima será de 19°C. En la cordillera se anuncian precipitaciones.