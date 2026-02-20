20 de febrero de 2026 - 20:12

Llueve con intensidad en Mendoza y continúa la alerta naranja por tormentas severas: las zonas afectadas

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 29°C y precipitaciones en la zona de cordillera.

Tal como había anticipado el pronóstico del tiempo, después de las 19 de este viernes comenzaron las tormentas con intensidad moderada a intensa en distintas partes del Gran Mendoza y se extenderán por lo que queda de la jornada y también el fin de semana.

Las lluvias afectaron a Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Maipú, generando una gran acumulación de agua en las calles. También se extendieron hacia la zona este, afectando a la Ruta 7 en la zona de San Martín y en La Paz.

Para el sábado está prevista una jornada con nubosidad variable y donde continuarán las lluvias y tormentas en distintas zonas de Mendoza. El pronóstico del tiempo indica que la máxima será de 29°C y la mínima de 18°C. Además, anticipan precipitaciones en la zona de cordillera.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas durante la mañana y noche que afecta a todos los departamentos de Mendoza.

Alerta por tormentas

“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indica el SMN.

Desde Defensa Civil emitieron una alerta naranja por tormentas con lluvias intensas y posible caída de granizo, con actividad electrica y viento en el Gran Mendoza, este de Las Heras y zona Este.

Pronóstico extendido en Mendoza

Para el domingo está prevista una jornada con nubosidad y ascenso de la temperatura, donde también habrá tormentas hacia la noche. La máxima será de 31°C y la mínima de 17°C.

Mientras que para el lunes está prevista una jornada con nubosidad variable y calor, con tormentas aisladas hacia la noche. La máxima será de 32°C y la mínima de 17°C.

