Alertan por tormentas severas en Mendoza: las zonas alcanzadas y los horarios

La advertencia rige para varios sectores de la provincia. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Vuelve este viernes la alerta por tormentas a Mendoza, afectando a varios sectores incluyendo al área metropolitana.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Parcialmente nublado con leve descenso de la temperatura, tormentas de intensidad moderada a severa, ventoso hacia la noche. Precipitaciones en cordillera". Tras una mínima de 19°C, la máxima llegará a los 30°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en la tarde y noche del viernes, así como en la madrugada del sábado para las zonas de:

Capital

Godoy Cruz

Guaymallén

Maipú

Precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo

Este de Las Heras

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

Junín

Rivadavia

Valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato

Zona baja de San Rafael

Zona baja de Malargüe

General Alvear "El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local", señaló el SMN.

Para el sábado, el pronóstico anticipa: "Nubosidad variable y ventoso con poco cambio de la temperatura y lluvias aisladas, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera". La mínima será de 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C.