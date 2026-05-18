Ya fue la Ley de Alquileres: los inquilinos que superen esta cantidad de años en el inmueble se convertirán en propietarios

En Argentina, la usucapión permite adquirir la propiedad de inmuebles por el paso del tiempo, pero no funciona de manera automática para cualquier inquilino . La cifra clave es 20 años , aunque vivir alquilando durante ese plazo no convierte por sí solo a nadie en propietario.

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La aclaración es central: un contrato de alquiler reconoce que existe un dueño. Por eso, el inquilino no suele tener posesión “como propietario”, sino una tenencia derivada del contrato.

El Código Civil y Comercial regula la prescripción adquisitiva. La llamada usucapión larga exige 20 años cuando no existe justo título o buena fe suficiente para una vía más breve.

Además, la posesión debe ser ostensible y continua . Esto significa que debe ejercerse de forma visible, sostenida en el tiempo y con actos que se parezcan a los de un verdadero dueño.

En algunos casos existe una prescripción breve de 10 años, pero requiere justo título y buena fe. No es la situación típica de una persona que simplemente alquiló una vivienda durante mucho tiempo.

Por qué un inquilino no se vuelve dueño solo por quedarse

El alquiler crea una relación jurídica distinta: el inquilino usa el inmueble porque el propietario lo autorizó mediante un contrato. Esa situación no equivale a poseer como dueño.

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Para que exista un planteo de usucapión, debería haber un cambio fuerte en la relación con el inmueble: dejar de reconocer al propietario y empezar a comportarse públicamente como dueño.

Ese cambio no se presume por el simple paso del tiempo. Debe probarse con hechos concretos, documentación, testigos y, finalmente, con un juicio.

Qué pruebas suelen importar en un juicio

Un reclamo de usucapión no se gana solo diciendo “vivo ahí hace 20 años”. La persona debe demostrar actos claros de posesión, sostenidos durante el plazo legal.

Pago de impuestos o tasas vinculadas al inmueble.

vinculadas al inmueble. Mejoras o construcciones realizadas como dueño.

realizadas como dueño. Testigos que acrediten ocupación pública y continua.

que acrediten ocupación pública y continua. Documentación que demuestre el vínculo con la propiedad.

que demuestre el vínculo con la propiedad. Ausencia de reconocimiento del propietario durante el período invocado.

El punto más delicado para un inquilino es que, si siguió pagando alquiler o reconociendo al dueño, eso juega en contra de la idea de posesión como propietario.