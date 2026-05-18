Cuánto rinde un plazo fijo en mayo: qué banco ofrece la tasa más alta

Este mes, varios bancos ajustaron a la baja los rendimientos ofrecidos por el plazo fijo tradicional a 30 días, en un contexto de desaceleración inflacionaria, menor presión cambiaria y cambios en la política monetaria . Las diferencias entre entidades siguen siendo significativas y elegir un banco u otro puede implicar una brecha importante en la ganancia final de los ahorristas.

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La Tasa Nominal Anual (TNA) promedio del sistema ronda actualmente entre el 17% y el 19%, bastante por debajo de los niveles que se observaban a comienzos de año, cuando algunas entidades superaban el 25%.

Cuáles son los bancos que ofrecen una mayor tasa por el plazo fijo en mayo.

Con las tasas actuales, invertir $6 millones en un plazo fijo a 30 días genera una renta cercana a los $86.000 . El rendimiento mensual varía según la entidad financiera. Algunos bancos tradicionales ofrecen tasas cercanas al 17% o 19% , mientras que entidades digitales o bancos más pequeños llegan a ubicarse por encima del 20% .

También persiste una diferencia entre operar en sucursal y hacerlo por home banking. En general, las colocaciones electrónicas ofrecen tasas ligeramente superiores porque reducen costos operativos para las entidades financieras.

Qué tasa ofrece cada banco en mayo

Algunos de los principales bancos ofrecen las siguientes tasas:

Banco Provincia: 19,5%

ICBC : 18,8%

: 18,8% BBVA: 18,75%

Galicia: 18,25%

Macro: 18%

Banco Nación : 17% presencial y 17,5% electrónico

: 17% presencial y 17,5% electrónico Banco Ciudad: 17,5%

Credicoop: 17,5%

Santander: 15%

Entre los bancos más grandes, las tasas continúan por debajo de las ofrecidas por varias entidades digitales o financieras especializadas, mientras que bancos medianos y plataformas financieras todavía muestran tasas de entre 21% y 25% anual para captar depósitos.

Plazo fijo

Inflación, dólar y dudas sobre la rentabilidad

La baja de tasas ocurre mientras el mercado sigue de cerca la evolución de la inflación y del tipo de cambio. Aunque el Gobierno busca consolidar un escenario de mayor estabilidad financiera, muchos ahorristas observan que los rendimientos del plazo fijo quedaron por debajo de los niveles inflacionarios proyectados para los próximos meses.

En ese contexto, el plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los pequeños inversores conservadores, aunque perdió parte del atractivo que había recuperado tras las fuertes subas de tasas registradas en 2024 y principios de 2026.

La expectativa del mercado ahora pasa por saber si las entidades financieras seguirán recortando rendimientos o si las tensiones cambiarias e inflacionarias obligarán a ofrecer nuevamente tasas más altas para retener depósitos.