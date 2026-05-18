Comienza el Black Week, descuentos de hasta el 40% en mayoristas: estos son los locales adheridos en Mendoza

La iniciativa impulsada por CADAM se extenderá hasta el 24 de mayo e incluirá promociones de hasta el 40% en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería en más de 200 locales físicos y tiendas online de todo el país.

Los supermercados mayoristas de todo el país lanzarán desde este lunes y hasta el domingo 24 de mayo una nueva edición de la “Black Week Nacional”, una semana de promociones y descuentos especiales con rebajas de hasta el 40% en productos de consumo masivo.

La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y surge luego de la reciente realización del Hot Sale. Según explicaron desde la entidad, el objetivo es “combatir la inflación” y estimular el consumo tanto del público general como de los comercios de proximidad.

En esta primera edición del año participarán alrededor de 200 locales mayoristas adheridos, entre sucursales físicas y tiendas online, que ofrecerán promociones en alimentos, bebidas, artículos de limpieza y productos de perfumería.

Desde CADAM señalaron que el “Black Mayorista” representa “un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo”, en un contexto marcado por la desaceleración inflacionaria y la caída de ventas.

En ese sentido, destacaron que la inflación de abril fue del 2,6% mensual, el índice más bajo desde noviembre de 2025, según datos difundidos por el INDEC.

La cámara empresaria aclaró además que cada empresa adherida definirá qué productos incluirá y qué porcentaje de descuento aplicará durante la semana promocional. Los consumidores podrán consultar el listado completo de mayoristas adheridos y sus respectivas promociones a través del sitio web oficial de CADAM, donde también figuran las direcciones de los locales y tiendas virtuales participantes. Estos son los comercios que adhieren en Mendoza GODOY CRUZ BASUALDO Carril Rodríguez Peña 2050 Basualdo Mayorista | Instagram, Facebook | Linktree MAKRO Rodríguez Peña 790 https://makro.com.ar/ OSCAR DAVID Elipdio Gonzales 320 https://www.instagram.com/mayoristaoscardavid/?hl=es YAGUAR Carril Rodriguez Peña 2051 https://www.yaguar.com.ar/ SAN JOSE BUJ MAYORISTA ALBERDI 485 https://www.bujmayorista.com.ar/ CASA SEGAL https://www.casa-segal.com/ SAN RAFAEL CEREALES EL DIAMANTE S.R.L. AV. BARTOLOME MITRE 3001 https://www.instagram.com/cerealeseldiamante/ SAN RAFAEL LA YUNTA Sucursales: BALLOFFETT 2800 VELEZ 1750 FELIU 1790 COMODORY PI199 9 de Julio 1113 Dean Funes 1494 Ruta 144 km 666 Republica de Siria 305 Callao 1080 Av. San Martin 56 Adolfo Calle y Fleming Av. Mitre 2300 Zapata 612 Balcarce y Ortiz de Rosas Hipólito Yrigoyen 5600 Salto de las Rosas, Ruta 143 Godoy Cruz 84 Hipólito Yrigoyen 11620 Rivadavia 1085 Sarmiento 1067 Santa Maria de Oro 290 Las Heras 199 Republica de siria 1514 ALMIRANTE BROWN 1283 SARMIENTO 311 Av. Moreno 608 San Martin 357 Av Libertador 1800 Los Andes 222 Ruta Provincial 160 Esq. Rivadavia Calle La Rioja, esquina Chubut Ruta 144 DEPOSITO DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION: Perret 005 MALARGÜE LA YUNTA Sucursales: San Martin 1199 San Juan Corvalan 1578 GENERAL ALVEAR LA YUNTA Uspallata 475