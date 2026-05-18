18 de mayo de 2026 - 11:26

Comienza el Black Week, descuentos de hasta el 40% en mayoristas: estos son los locales adheridos en Mendoza

La iniciativa impulsada por CADAM se extenderá hasta el 24 de mayo e incluirá promociones de hasta el 40% en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería en más de 200 locales físicos y tiendas online de todo el país.

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Por Redacción Economía

Los supermercados mayoristas de todo el país lanzarán desde este lunes y hasta el domingo 24 de mayo una nueva edición de la “Black Week Nacional”, una semana de promociones y descuentos especiales con rebajas de hasta el 40% en productos de consumo masivo.

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La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y surge luego de la reciente realización del Hot Sale. Según explicaron desde la entidad, el objetivo es “combatir la inflación” y estimular el consumo tanto del público general como de los comercios de proximidad.

En esta primera edición del año participarán alrededor de 200 locales mayoristas adheridos, entre sucursales físicas y tiendas online, que ofrecerán promociones en alimentos, bebidas, artículos de limpieza y productos de perfumería.

Desde CADAM señalaron que el “Black Mayorista” representa “un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo”, en un contexto marcado por la desaceleración inflacionaria y la caída de ventas.

En ese sentido, destacaron que la inflación de abril fue del 2,6% mensual, el índice más bajo desde noviembre de 2025, según datos difundidos por el INDEC.

La cámara empresaria aclaró además que cada empresa adherida definirá qué productos incluirá y qué porcentaje de descuento aplicará durante la semana promocional.

Los consumidores podrán consultar el listado completo de mayoristas adheridos y sus respectivas promociones a través del sitio web oficial de CADAM, donde también figuran las direcciones de los locales y tiendas virtuales participantes.

Estos son los comercios que adhieren en Mendoza

GODOY CRUZ

BASUALDO

Carril Rodríguez Peña 2050

Basualdo Mayorista | Instagram, Facebook | Linktree

MAKRO

Rodríguez Peña 790

https://makro.com.ar/

OSCAR DAVID

Elipdio Gonzales 320

https://www.instagram.com/mayoristaoscardavid/?hl=es

YAGUAR

Carril Rodriguez Peña 2051

https://www.yaguar.com.ar/

SAN JOSE

BUJ MAYORISTA

ALBERDI 485

https://www.bujmayorista.com.ar/

CASA SEGAL

https://www.casa-segal.com/

SAN RAFAEL

CEREALES EL DIAMANTE S.R.L.

AV. BARTOLOME MITRE 3001

https://www.instagram.com/cerealeseldiamante/

SAN RAFAEL

LA YUNTA

Sucursales:

BALLOFFETT 2800

VELEZ 1750

FELIU 1790

COMODORY PI199

9 de Julio 1113

Dean Funes 1494

Ruta 144 km 666

Republica de Siria 305

Callao 1080

Av. San Martin 56

Adolfo Calle y Fleming

Av. Mitre 2300

Zapata 612

Balcarce y Ortiz de Rosas

Hipólito Yrigoyen 5600

Salto de las Rosas, Ruta 143

Godoy Cruz 84

Hipólito Yrigoyen 11620

Rivadavia 1085

Sarmiento 1067

Santa Maria de Oro 290

Las Heras 199

Republica de siria 1514

ALMIRANTE BROWN 1283

SARMIENTO 311

Av. Moreno 608

San Martin 357

Av Libertador 1800

Los Andes 222

Ruta Provincial 160 Esq. Rivadavia

Calle La Rioja, esquina Chubut

Ruta 144

DEPOSITO DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION: Perret 005

MALARGÜE

LA YUNTA

Sucursales:

San Martin 1199

San Juan Corvalan 1578

GENERAL ALVEAR

LA YUNTA

Uspallata 475

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