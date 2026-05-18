Comienza el Black Week, descuentos de hasta el 40% en mayoristas: estos son los locales adheridos en Mendoza

Los supermercados mayoristas de todo el país lanzarán desde este lunes y hasta el domingo 24 de mayo una nueva edición de la “Black Week Nacional”, una semana de promociones y descuentos especiales con rebajas de hasta el 40% en productos de consumo masivo.
La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y surge luego de la reciente realización del Hot Sale. Según explicaron desde la entidad, el objetivo es “combatir la inflación” y estimular el consumo tanto del público general como de los comercios de proximidad.
En esta primera edición del año participarán alrededor de 200 locales mayoristas adheridos, entre sucursales físicas y tiendas online, que ofrecerán promociones en alimentos, bebidas, artículos de limpieza y productos de perfumería.
Desde CADAM señalaron que el “Black Mayorista” representa “un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo”, en un contexto marcado por la desaceleración inflacionaria y la caída de ventas.
En ese sentido, destacaron que la inflación de abril fue del 2,6% mensual, el índice más bajo desde noviembre de 2025, según datos difundidos por el INDEC.
La cámara empresaria aclaró además que cada empresa adherida definirá qué productos incluirá y qué porcentaje de descuento aplicará durante la semana promocional.
Los consumidores podrán consultar el listado completo de mayoristas adheridos y sus respectivas promociones a través del sitio web oficial de CADAM, donde también figuran las direcciones de los locales y tiendas virtuales participantes.
Estos son los comercios que adhieren en Mendoza
GODOY CRUZ
BASUALDO
Carril Rodríguez Peña 2050
Basualdo Mayorista | Instagram, Facebook | Linktree
MAKRO
Rodríguez Peña 790
https://makro.com.ar/
OSCAR DAVID
Elipdio Gonzales 320
https://www.instagram.com/mayoristaoscardavid/?hl=es
YAGUAR
Carril Rodriguez Peña 2051
https://www.yaguar.com.ar/
SAN JOSE
BUJ MAYORISTA
ALBERDI 485
https://www.bujmayorista.com.ar/
CASA SEGAL
https://www.casa-segal.com/
SAN RAFAEL
CEREALES EL DIAMANTE S.R.L.
AV. BARTOLOME MITRE 3001
https://www.instagram.com/cerealeseldiamante/
SAN RAFAEL
LA YUNTA
Sucursales:
BALLOFFETT 2800
VELEZ 1750
FELIU 1790
COMODORY PI199
9 de Julio 1113
Dean Funes 1494
Ruta 144 km 666
Republica de Siria 305
Callao 1080
Av. San Martin 56
Adolfo Calle y Fleming
Av. Mitre 2300
Zapata 612
Balcarce y Ortiz de Rosas
Hipólito Yrigoyen 5600
Salto de las Rosas, Ruta 143
Godoy Cruz 84
Hipólito Yrigoyen 11620
Rivadavia 1085
Sarmiento 1067
Santa Maria de Oro 290
Las Heras 199
Republica de siria 1514
ALMIRANTE BROWN 1283
SARMIENTO 311
Av. Moreno 608
San Martin 357
Av Libertador 1800
Los Andes 222
Ruta Provincial 160 Esq. Rivadavia
Calle La Rioja, esquina Chubut
Ruta 144
DEPOSITO DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION: Perret 005
MALARGÜE
LA YUNTA
Sucursales:
San Martin 1199
San Juan Corvalan 1578
GENERAL ALVEAR
LA YUNTA
Uspallata 475