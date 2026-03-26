La estación de servicio YPF que más vende en el país está en Mendoza, ¿dónde se ubica?

La estación de servicio de YPF que más vende en el país no se encuentra en CABA ni en provincia de Buenos Aires. Tampoco en un gran centro urbano, sino en Alto Verde, en el departamento San Martín, sobre la ruta 7 , y es la Eloy Guerrero.

Y la quinta con mayor expendio de combustibles en Argentina se ubica en el Acceso Sur y ruta 7, en Luján de Cuyo y es conocida como Red Mercosur.

El haber alcanzado estos puestos no es menor, si se considera que son más de 1.700 las bocas de expendio que la petrolera estatal tiene a lo largo y ancho del país .

El principal motivo que explica esto es que se encuentran ubicadas en sitios estratégicos, por los que circulan no sólo una gran cantidad de vehículos particulares, sino también transporte de carga, y están en lugares con actividad industrial. En el caso de Mendoza, ambas se localizan en tramos cruciales del corredor bioceánico .

Las 10 estaciones que más venden en todo el país, según los datos de YPF son:

Mendoza (Alto Verde): Guerrero Isabel Chacón de Guerrero La Pampa (Padre Buodo): Grupo Norte SRL Neuquén (Capital): Petro Oeste SRL Neuquén (Añelo): Global Oil SRL Mendoza (Luján de Cuyo): Rumaos SA Chubut (Puerto Madryn): Zanet SA Chubut (Trelew): Mica SA Río Negro (Cinco Saltos): Servicios Cipolletti SRL La Pampa (Catriló): Grupo Norte SRL La Pampa (Santa Rosa): Grupo Norte SRL

estación de servicio combustibles

Qué explica el aumento de ventas

Al revisar la localización de las estaciones de servicio que encabezan el ranking de ventas dentro de la red de YPF, surge, como plantea IProfesional, un patrón evidente: el volumen de despacho no depende de la densidad poblacional, sino de la logística pesada y de la actividad industrial que se concentra en puntos estratégicos del país.

Uno de los casos más representativos es el denominado “efecto Vaca Muerta ”. La estación ubicada en Añelo opera como el corazón energético de la principal zona petrolera no convencional de Argentina. Allí, el combustible es un insumo indispensable para la maquinaria pesada, los camiones y las camionetas que trabajan sin pausa en los yacimientos, lo que explica su altísimo nivel de demanda.

La ubicación también es determinante en Alto Verde (Mendoza) y Padre Buodo (La Pampa). Alto Verde se encuentra sobre la Ruta Nacional 7, el corredor bioceánico que enlaza Buenos Aires con Chile y concentra el flujo del comercio exterior. Ese tránsito constante convierte al punto de despacho en una parada obligada para el transporte de carga.

En La Pampa, las estaciones de Padre Buodo y Catriló cumplen un rol clave como nodos de conexión entre el centro del país y la Patagonia, a través de las rutas 35, 152 y 5. Pensadas para el transportista, cuentan con amplias playas de maniobras y capacidad para atender despachos de gran volumen, algo que las estaciones urbanas no pueden ofrecer.

También se destacan los casos de Puerto Madryn y Trelew (Chubut), donde la alta eficiencia está vinculada a su función como centros de servicios para la industria pesquera y el transporte de larga distancia que abastece a Tierra del Fuego y Santa Cruz. En el sur, las grandes distancias entre localidades hacen que cada estación disponible concentre una demanda especialmente elevada por surtidor.

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Red de autodespacho

El dato puede no sólo resultar curioso, sino también útil si se considera que, a partir de la implementación del “micro pricing” por parte de YPF (a mediados de 2025), los precios pueden variar de una estación de servicio a la otra. Los valores se ajustan en tiempo real, a partir del uso de inteligencia artificial, en función de la demanda, la competencia en el entorno y el flujo vehicular.

Esto implica que, en los horarios de baja afluencia de clientes -entre las 0 y las 6- los precio bajan: un 3% y otro 3% si se opta por el auto despacho. También pueden ser menores en sitios donde hay concentración de opciones de otras empresas, para mantener la competitividad de YPF. Como contraparte, pueden elevarse en las zonas de mayor tránsito, para optimizar los márgenes de rentabilidad.