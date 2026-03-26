Diego Santilli vuelve a Mendoza: los motivos de la visita del ministro del Interior

El ministro del Interior, Diego Santilli , volverá a Mendoza este viernes y marcará así su tercera visita a la provincia desde que se incorporó al gabinete del presidente Javier Milei. El nuevo desembarco se inscribe en una agenda política y de gestión que busca afianzar vínculos con gobernadores cercanos, entre ellos Alfredo Cornejo .

¿Fruto de la alianza?: Nación distribuyó fondos de ATN y Mendoza fue una de las más beneficiadas

La presencia del funcionario nacional coincidirá con una semana atravesada por cuestionamientos hacia la Casa Rosada, en particular por denuncias que alcanzan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese contexto, la visita a Mendoza aparece también como un gesto político hacia una de las administraciones provinciales que mantiene buen diálogo con Nación.

Aunque no se difundió una agenda oficial detallada, uno de los puntos centrales de la visita será su participación en el Insurance Week , un encuentro del sector asegurador que reúne a referentes del país y del exterior. El evento tendrá su apertura formal el jueves, pero Santilli será uno de los expositores destacados del viernes.

Según fuentes provinciales, el ministro tiene previsto hablar a primera hora de la mañana en el Hotel Park Hyatt , para luego continuar con reuniones de trabajo, entre ellas un encuentro con Cornejo en Casa de Gobierno. El vínculo entre ambos viene consolidándose en base a una agenda común que combina obras de infraestructura y asistencia financiera.

En ese marco, Mendoza logró posicionarse recientemente entre las provincias con mayor nivel de transferencias de Aportes del Tesoro Nacional (ATN ). Durante el primer trimestre del año, recibió alrededor de $7.000 millones , una cifra que supera ampliamente lo percibido durante todo el 2025 y que refleja el fortalecimiento del canal político entre ambas administraciones.

La última visita de Santilli

La última visita de Santilli, en enero, había dejado sobre la mesa una serie de pedidos puntuales del Ejecutivo mendocino, centrados en obras estratégicas para la conectividad. También participó de la inauguración del hospital público - privado de Luján de Cuyo.

Entre ellas, se destacan la intervención en la Ruta 7, clave para el tránsito hacia Chile, y la Ruta 40. Ambos proyectos ya fueron licitados por el Gobierno nacional y forman parte de un plan de inversión que ronda los 300 millones de dólares.

Cornejo y Santilli El ministro del Interior, Diego Santilli y el gobernador, Alfredo Cornejo. Jorge Yori / Los Andes.

El proceso licitatorio prevé un nuevo hito el 18 de mayo, cuando se realice la apertura de sobres. El objetivo es avanzar en mejoras que impacten directamente en la seguridad y eficiencia del Corredor Bioceánico, una vía clave para el comercio internacional.

Más allá de la infraestructura, en la agenda también aparecen temas sensibles vinculados a áreas bajo órbita nacional pero con impacto directo en la provincia. Entre ellos, la situación de los prestadores de servicios para personas con discapacidad, que recientemente realizaron medidas de fuerza en reclamo de actualizaciones arancelarias, y los conflictos en torno al PAMI, que en las últimas semanas volvieron a generar tensión.