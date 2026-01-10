Sortean el diseño conceptual para una casa de hasta 250 m² por el aniversario de un estudio de arquitectura

ONA - Oficina Nómada de Arquitectura celebra su aniversario. La iniciativa permite acceder al diseño de un anteproyecto preliminar de hasta 250 m2.

En el marco de su noveno aniversario, el estudio ONA ha lanzado una convocatoria que busca transformar el sueño de la casa propia en un proyecto concreto a través de una experiencia arquitectónica de ONA. La propuesta consiste en un sorteo abierto que premia al ganador con el desarrollo del diseño conceptual para una vivienda unifamiliar.

El arquitecto Nicolás Guerra, CEO del estudio, destacó a Los Andes que la iniciativa surge como una forma de agradecer a la comunidad mendocina por estos años de trayectoria y poder ofrecer los servicios del estudio a cualquier persona interesada en imaginar su casa propia. Según explicó el profesional, el premio abarca una superficie de hasta 250 metros cuadrados e incluye piezas gráficas fundamentales para la comprensión de la propuesta, como plantas, cortes y vistas generales en escala 1:100, además de cinco imágenes 3D conceptuales que permiten visualizar la espacialidad arquitectónica de la futura obra.

Alcance y aspectos técnicos del diseño WhatsApp Image 2026-01-05 at 18.56.16 Sortean el diseño conceptual para una casa de hasta 250 m². Desde la organización aclararon que el trabajo entregado tiene una finalidad estrictamente preliminar y se compartirá en formato digital. El arquitecto Guerra subrayó que el anteproyecto es preliminar y funciona como una base fundamental para el desarrollo creativo y la planificación de la obra, pero es necesario avanzar con el resto de la documentación técnica correspondiente para la presentación municipal y la ejecución inmediata de la construcción.

El desarrollo de este diseño conceptual no contempla rubros adicionales como el proyecto ejecutivo, la dirección técnica de la obra, ni los estudios de suelo o asesorías técnicas complementarias. Asimismo, la responsabilidad sobre los costos de construcción, la contratación de personal y la adecuación a las normativas locales vigentes queda exclusivamente a cargo del beneficiario.

Plazos y condiciones para el ganador de la casa El proceso de participación conlleva el compromiso de cumplir con ciertos requisitos legales, tiempos administrativos y documentación técnica disponible por parte del participante. Una vez notificado, el ganador dispone de un plazo de 15 días para confirmar la aceptación del premio. Posteriormente, el trabajo de diseño debe iniciarse efectivamente dentro de los 90 días siguientes a dicha aceptación; de cumplirse este tiempo sin actividad, el beneficio caducará automáticamente sin posibilidad de reclamo.

Respecto a la autoría del proyecto, ONA mantiene la propiedad exclusiva sobre el diseño conceptual entregado. Esto implica que el ganador no podrá comercializar, modificar o ejecutar la propuesta por fuera del estudio, a menos que cuente con una autorización expresa y firmada por los profesionales responsables. Cómo participar de este sorteo Para entrar en el sorteo, los interesados deberán: Seguir la cuenta oficial de ONA en Instagram: @ona.ofinomadearq Dar “Me gusta” a la publicación del sorteo. Comentar la publicación etiquetando al menos a 2 personas. Completar el formulario de inscripción con datos reales y verificables que se encuentra disponible en el link de la bio de ONA en IG. La falta de cumplimiento de cualquiera de estos pasos invalidará la participación. Plazos y condiciones: Vigencia: hasta el 31 de enero inclusive

Sorteo y anuncio del ganador: viernes 06/02 mediante selección aleatoria.

Los términos y condiciones se encuentran disponibles en el formulario.