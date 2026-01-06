6 de enero de 2026 - 09:21

Las mesas ratonas de vidrio quedaron en el pasado: el nuevo material que suma estilo y seguridad

En decoración, arquitectura y diseño interior se impone una elección más cálida y resistente que redefine el centro del living moderno.

Decoración
Por Ignacio Alvarado

Además del riesgo de rotura, el vidrio introduce una sensación fría que hoy resulta poco compatible con la búsqueda de ambientes acogedores. Desde la decoración, muchos diseñadores coinciden en que estas mesas interrumpen la calidez general del espacio y exigen mantenimiento constante para verse prolijas, algo que ya no encaja con el uso real del living.

image

El material que redefine el living moderno

La alternativa que se consolida es la madera maciza o enchapada, especialmente en tonos claros o naturales. Este material aporta resistencia, absorbe mejor los golpes y genera una presencia visual más amable. En términos de diseño interior, la madera vuelve a ocupar un rol central por su versatilidad y durabilidad.

Las mesas ratonas actuales combinan madera con estructuras livianas, bordes redondeados y alturas pensadas para distintos usos. Este enfoque no solo mejora la seguridad, sino que acompaña una estética más orgánica, alineada con tendencias como el estilo nórdico o el minimalismo cálido, muy presente en viviendas modernas.

image

Otro punto clave es la funcionalidad. A diferencia del vidrio, la madera disimula marcas del uso diario y envejece mejor. Incluso pequeñas rayas se integran a su textura natural. Esto la convierte en una opción práctica para hogares donde el living es un espacio vivido, no solo decorativo.

Desde la arquitectura del hogar, el cambio responde a una lógica clara: priorizar materiales nobles, seguros y fáciles de mantener. La mesa ratona vuelve a ser un objeto central, pero sin imponerse ni generar preocupación. Por eso, el vidrio empieza a desaparecer y deja lugar a superficies más cálidas, sólidas y coherentes con la forma en que hoy se usan los espacios. No es una moda pasajera, sino una respuesta directa a nuevas necesidades de diseño y uso cotidiano.

