9 de junio de 2026 - 10:30

Las lapiceras sin tinta no las tires, tenés un tesoro: 7 ideas creativas para reutilizarlas

Las viejas lapiceras pueden tener una segunda vida gracias al reciclaje creativo, la organización y distintas soluciones prácticas para el hogar.

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Por Ignacio Alvarado

Las lapiceras sin tinta suelen terminar en la basura apenas dejan de escribir. Sin embargo, cada vez más personas descubren que estos objetos cotidianos pueden transformarse en herramientas útiles gracias al reciclaje doméstico. Aunque ya no cumplan su función original, conservan piezas plásticas resistentes que pueden aprovecharse en distintos proyectos para el hogar.

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La tendencia de reutilizar objetos comunes sigue creciendo porque combina ahorro, creatividad y sustentabilidad. En lugar de comprar accesorios nuevos, muchas personas encuentran soluciones prácticas utilizando materiales que ya tienen en casa.

1. Organizadores para cables

Uno de los usos más populares consiste en aprovechar el cuerpo plástico de las lapiceras para ordenar cables de cargadores o auriculares.

Con algunos cortes simples se pueden crear sujetadores que evitan enredos.

2. Marcadores para huertas

Los tubos vacíos funcionan perfectamente como etiquetas para identificar plantas aromáticas o cultivos.

Además, resisten la humedad mejor que muchos materiales de papel.

3. Herramientas para manualidades

Las estructuras plásticas pueden utilizarse para modelar, pintar o trabajar con distintos materiales artísticos.

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4. Soportes para pequeñas estructuras

Muchos aficionados al bricolaje las emplean para construir maquetas o proyectos escolares.

5. Organizadores de escritorio

Agrupando varias lapiceras se pueden crear soportes para clips, notas o pequeños accesorios.

6. Decoraciones recicladas

Pintadas o intervenidas, pueden formar parte de cuadros y composiciones artísticas.

7. Juguetes caseros

Algunas manualidades infantiles utilizan los tubos para construir pequeños mecanismos o figuras móviles.

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Una segunda vida para un objeto cotidiano

Las lapiceras demuestran que muchos elementos aparentemente inservibles todavía tienen potencial. El reciclaje creativo permite reducir residuos y encontrar nuevas funciones para objetos que parecían destinados al tacho.

A veces, el verdadero tesoro no está en comprar algo nuevo, sino en descubrir nuevas posibilidades en aquello que ya tenemos en el hogar.

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