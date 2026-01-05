5 de enero de 2026 - 11:35

El mueble zapatero tradicional ya no se usa: la solución moderna que ahorra espacio

En decoración, arquitectura interior y diseño funcional surge una solución discreta que reorganiza el ingreso del hogar sin sumar volumen.

Decoración y arquitectura redefinen diseño interior con soluciones compactas para guardar calzado moderno

Decoración y arquitectura redefinen diseño interior con soluciones compactas para guardar calzado moderno

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Durante años, el mueble zapatero clásico fue parte de la decoración en entradas y pasillos. Hoy, desde la arquitectura y el diseño contemporáneo, su volumen rígido se volvió un problema: ocupa demasiado espacio para guardar zapatos en viviendas donde cada metro debe aprovecharse con mayor eficiencia.

Leé además

Reutilizar este material en casa es un beneficio, ya que tarda cientos de años en degradarse.

Si tenés bidones de agua en casa, no los tires: 2 formas ingeniosas para darles un nuevo uso

Por Redacción
Decoración y arquitectura impulsan diseño interior eficiente en baños modernos actuales.

El bidet tradicional empieza a desaparecer: el sistema compacto que redefine los baños modernos

Por Ignacio Alvarado

El problema no es solo de tamaño. Muchos zapateros tradicionales generan desorden visual, dificultan la circulación y se convierten en depósitos improvisados. Desde la decoración, se busca que el ingreso a la casa sea limpio, liviano y funcional. Por eso, los muebles cerrados y profundos comenzaron a perder protagonismo frente a soluciones integradas.

image
Decoraci&oacute;n y arquitectura redefinen dise&ntilde;o interior con soluciones compactas para guardar calzado moderno

Decoración y arquitectura redefinen diseño interior con soluciones compactas para guardar calzado moderno

La solución moderna que gana lugar en los hogares

La alternativa que se impone es el zapatero vertical empotrado, integrado al muro o dentro de placares existentes. Este sistema aprovecha la altura, reduce la profundidad y permite guardar más pares en menos superficie. En términos de arquitectura interior, libera el piso y mejora la lectura espacial del ambiente.

Estos módulos suelen resolverse con puertas lisas, sistemas rebatibles o frentes espejados, lo que suma amplitud visual. Al quedar ocultos, mantienen el orden y evitan la exposición del calzado. Además, se adaptan a entradas, dormitorios o vestidores, reforzando una organización flexible y coherente con el resto del hogar.

image
Decoraci&oacute;n y arquitectura redefinen dise&ntilde;o interior con soluciones compactas para guardar calzado moderno

Decoración y arquitectura redefinen diseño interior con soluciones compactas para guardar calzado moderno

Otro aspecto clave es la personalización. A diferencia del mueble tradicional, el zapatero empotrado permite definir altura entre estantes, ventilación interna y tipo de apertura. Esto mejora el uso diario y evita olores, algo muy valorado en propuestas de diseño moderno orientadas al confort.

Desde la decoración, el impacto es inmediato: menos objetos a la vista, superficies despejadas y mayor sensación de orden. Para casas chicas o departamentos, esta solución marca una diferencia real. No se trata de sumar tecnología, sino de repensar el espacio con inteligencia. Por eso, el zapatero clásico empieza a desaparecer y deja lugar a sistemas integrados que ahorran metros, mejoran la circulación y acompañan las nuevas formas de habitar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Decoración, diseño interior y arquitectura redefinen soluciones modernas para baños más higiénicos

La cortina de baño tradicional quedó atrás: la alternativa moderna que mejora higiene y diseño

Por Ignacio Alvarado
Cambiá la decoración de tu casa con asombrosos muebles sobre ruedas

Renová la decoración en 2026: el único material que debes reciclar para tener una mesa nueva

Por Redacción
Decoración y arquitectura redefinen interiorismo con soluciones minimalistas que evitan polvo en viviendas modernas.

Las casas modernas ya no usan zócalos de madera: el reemplazo minimalista que no junta polvo

Por Ignacio Alvarado
Estas especies de plantas son funcionales, decorativas y resistentes en patios internos.

Dos plantas ideales para patios internos: decoran el ambiente, purifican el aire y no ensucian

Por Lucas Vasquez