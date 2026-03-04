4 de marzo de 2026 - 10:00

Si guardás frascos de perfume vacíos, tenés un tesoro: 3 formas elegantes de reutilizarlos

Esos envases que parecen inservibles pueden transformarse en piezas de decoración para el hogar con simples ideas de reciclaje y reutilización creativa.

image
Por Ignacio Alvarado

Lejos de ser simples envases, estos frascos suelen estar fabricados con vidrio grueso, tapas metálicas y atomizadores elegantes que permiten múltiples opciones de reutilización.

1. Difusores artesanales para ambientes

Una de las formas más sofisticadas de reciclaje es convertirlos en pequeños difusores. Solo hay que limpiarlos bien, rellenarlos con aceites esenciales y colocar varillas de madera.

El resultado es un aromatizador personalizado que aporta estilo y fragancia a cualquier ambiente. Además, el diseño original del frasco suma un toque refinado.

image

2. Mini floreros decorativos

Otra alternativa es utilizarlos como floreros para flores pequeñas o secas. Los modelos más bajos y anchos funcionan muy bien con arreglos minimalistas.

Colocados en mesas de luz o estanterías, aportan elegancia y originalidad a la decoración del espacio.

image

3. Contenedores para detalles delicados

Los frascos también pueden servir para guardar pequeños objetos como anillos, alfileres o recuerdos especiales. Incluso algunos modelos con tapa a presión se adaptan para almacenar sales de baño o mezclas aromáticas.

Esta forma de reutilización combina practicidad y estética, aprovechando al máximo un objeto que de otro modo quedaría en desuso.

image

Antes de reutilizarlos, se recomienda lavarlos con agua tibia y jabón para eliminar restos de fragancia. Si el atomizador no se puede quitar, puede usarse solo como elemento decorativo.

Aplicar el reciclaje con creatividad no solo reduce residuos, sino que permite incorporar piezas únicas al hogar. A veces, ese pequeño frasco vacío es mucho más valioso de lo que parece.

