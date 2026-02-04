Un grupo de beneficiarios no recibirá Ayuda Escolar: quiénes quedan afuera de los $85.000 que da ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que un grupo familiar no recibirá Ayuda Escolar durante el ciclo lectivo 2026. La aclaración surge ante las consultas de beneficiarias que aguardaban el pago del beneficio educativo al comienzo de las clases.

El organismo precisó que la exclusión alcanza a titulares de un tipo de prestación que no se encuentra dentro del régimen de asignaciones familiares. De esta manera, ANSES detalló quiénes pueden cobrar la ayuda escolar y quiénes quedan fuera del beneficio.

ANSES informó que las titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de 7 hijos no acceden a la Ayuda Escolar Anual . Esto se debe a que este beneficio está destinado exclusivamente a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o asignaciones del sistema SUAF , siempre que los hijos se encuentren escolarizados.

Las Pensiones No Contributivas no forman parte del esquema de asignaciones familiares, por lo que no generan derecho al cobro de la ayuda escolar , incluso cuando los hijos estén en edad escolar y asistan a establecimientos educativos.

El pago está dirigido a familias con hijos escolarizados dentro del sistema de asignaciones familiares.

La Ayuda Escolar está dirigida a familias con hijos que cursan nivel inicial, primario o secundario. En el caso de menores sin discapacidad, la edad permitida va desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. Para acceder al pago, es obligatorio presentar todos los años el Certificado de Escolaridad a través de la plataforma Mi ANSES o de manera presencial en una oficina del organismo. Para titulares de la AUH, este requisito se cumple mediante el Formulario Libreta .

Cuando el hijo cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD), no existe límite de edad para el cobro de la ayuda escolar. Sin embargo, ANSES exige igualmente la constancia de escolarización en instituciones reconocidas, talleres protegidos, espacios de formación laboral o procesos de rehabilitación.

Qué beneficios sí cobran las madres de 7 hijos que no reciben la Ayuda Escolar

Aunque no cobran la Ayuda Escolar, las titulares de la PNC para madres de 7 hijos continúan recibiendo otros beneficios sociales. Uno de ellos es la Tarjeta Alimentar, un programa que depende del Ministerio de Capital Humano y tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos.

Programa Alimentar.jpg La Tarjeta Alimentar continúa vigente para familias con hijos menores de 17 años o con discapacidad, con montos que varían según la cantidad de chicos a cargo.

La Tarjeta Alimentar se otorga a familias con hijos menores de 17 años inclusive o con discapacidad, y es compatible con la PNC. El monto mensual varía según la cantidad de hijos que cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con la Resolución 111/2024, los valores vigentes son de $52.250 para un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más hijos. Desde ANSES recuerdan que este beneficio se mantiene activo de forma automática, aun cuando no corresponda el pago de la Ayuda Escolar.