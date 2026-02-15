Se reactivan las ventas de inmuebles destinados a vivienda o inversión en 2026

El sector inmobiliario se reactivó y mira con buenos ojos este año, luego de periodos muy desfavorables. En un contexto con mayor previsibilidad económica, inflación estable y el lanzamiento de los créditos hipotecarios , el panorama es alentador, algo que entusiasma a compradores, corredores inmobiliarios y a toda la cadena que interviene en las ventas y diferentes operaciones comerciales.

Este presente auspicioso tiene mucho que ver, fundamentalmente, con el incremento de la venta de inmuebles ya sea como vivienda o inversión , que se estima creció aproximadamente 25% en el primer cuatrimestre de 2025 en relación con el mismo periodo de 2024, según las últimas mediciones.

El año pasado se consideró como un tiempo de recuperación para los inmobiliarios, ya que el 2025 se dividió en dos etapas: un amesetamiento de la actividad durante la época de las elecciones legislativas y una recuperación a finales del año.

Sin dudas, la vuelta de los créditos hipotecarios alentó a muchos a concretar el sueño de la casa propia o bien a la adquisición de un dúplex o departamento como negocio locatario a futuro, sabiendo que tarde o temprano el inversor recupera el dinero invertido. La adquisición también representa un bien inmueble que se suma en caso de necesidad de utilizarlo como vivienda propia.

Las tasas que ofrecen los bancos fueron determinantes a la hora de pedir un préstamo. El Banco Nación fue el mayor captador de créditos hipotecarios (56%) debido a su baja tasa de 6%, a diferencia de la banca privada con tasas entre 12% y 17% .

Además, hay que sumarle el impacto de la línea para monotributistas lanzada por el Nación, dándole una oportunidad a un segmento de la sociedad retrasada en ese sentido. Hay que señalar que este target está compuesto en gran medida por jóvenes y adultos que trabajan en forma independiente, una tendencia en alza en Argentina, como una forma más de seguir activos laboralmente y con ciertas ventajas en algunos casos, como trabajar desde la casa.

Dónde se concentraron las ventas

Según Silvio Gigli, presidente del Colegio Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, el departamento de Maipú se posicionó como el lugar de mayor compra venta de inmuebles -tanto lotes como casas y departamentos- mientras que en Luján de Cuyo y el departamento de Guaymallén se registró la mayor cantidad de adquisiciones de casas.

En la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz los compradores se inclinaron más por la adquisición de departamentos de uno y dos ambientes.

“El mercado inmobiliario se ha reactivado en los últimos años, no solamente por los créditos hipotecarios, sino también por otras medidas tomadas por el gobierno nacional, como la derogación de la ley de alquileres 27.551, el levantamiento del cepo, el blanqueo de divisas y de inmuebles, las hipotecas divisibles, la eliminación de transferencia de propiedades; algunas de las tantas medidas que son muy positivas y que impactaron en el sector, que venía en baja desde un tiempo considerable”, analizó Gigli.

Añadió que este año empezó con el cierre de varias operaciones y consultas que se comenzaron a gestionar a fines de 2025.

“Los créditos hipotecarios en su mayoría fueron elegidos por las familias y jóvenes para primera vivienda, y también por quienes adhirieron al blanqueo de divisas, que principalmente fueron inversores que compraron inmuebles orientados al mercado de alquileres”, explicó.

Precios

Los valores que se manejan dependen de varios factores, como la ubicación, la superficie del terreno, la antigüedad, la superficie cubierta, entre otras variables a la hora de concretar una operación.

“Para tener una idea, un inmueble estándar arranca desde 50 mil hasta 250 mil dólares, en determinadas secciones de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Maipú”, comentó el referente inmobiliario.

Siguiendo con los valores, afirmó que en los barrios privados el precio arranca a partir de 140 mil dólares teniendo como variables el lugar, la ubicación, los amenities, la comodidad, mientras que en el caso de un departamento con cochera en un edificio sin amenities, de características constructivas estándares, la inversión se encuentra entre 45 mil y 55 mil dólares.

Otro negocio que suma

El mercado de alquileres sigue activo y se encuentra estable, con una importante oferta. Esta es una buena noticia también para el mercado inmobiliario ya que suma a la hora de realizar una evaluación de cómo se encuentran las operaciones tradicionales.

“Fue muy importante la derogación de la ley 27551. El decreto de 2023 habilita a una libre contratación, donde las partes pueden acordar el tiempo de duración del contrato, con qué índice se va a ajustar, y otros detalles que tienen que ver con la decisión y el acuerdo de las partes. Este cambio ayudó a la recuperación del mercado, logrando estabilidad en los valores locativos. Avizoramos un año positivo, donde las medidas del Gobierno se verán reflejadas este año y principalmente en 2027”, expresó entusiasmado Gigli.

Añadió que la baja de tasas por parte de los bancos privados “incentivó los créditos hipotecarios, como también las medidas que se tomaron como la ley de inocencia fiscal, que consiste en disponer de los dólares para ser invertidos en el mercado locativo, generando mayor oferta y estabilidad en el valor de los alquileres”.

En cuanto al precio para los que buscan alquilar, señaló que, dependiendo de la zona y las características del inmueble, un departamento con cochera y dos dormitorios, de entre 65 y 70 metros cuadrados oscila entre 500 y 600 mil pesos.

Otra opción son los departamentos de un dormitorio, con un total de 40 m2 cubiertos, que incluyen cochera, y tienen un precio estimado que oscila entre 400 y 500 mil pesos, siempre teniendo en cuenta datos fundamentales como la ubicación, las condiciones del edificio y las características de la construcción, entre otros aspectos.

Nada como la casa propia

Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, coincidió con Gigli al referirse a la reactivación del mercado, debido fundamentalmente al lanzamiento de las líneas de crédito hipotecario.

“Es una herramienta imprescindible al momento de comprar un inmueble. Suelen ser propiedades que tienen un precio promedio de 70 mil dólares en el Gran Mendoza, y que mayormente cuentan con dos dormitorios y todos los servicios”, explicó el referente en una entrevista en Aconcagua radio.

“Es atractiva la operación porque al interesado el banco le financia 75% de la compra y se devuelve en cuotas que son de aproximadamente 500 mil pesos; un valor similar al de un alquiler, con la diferencia de que, al ser tu propia casa, se puede modificar a gusto y adecuar como se prefiera”, añadió.

Opinó, además, que el movimiento en el mercado normalmente se aplaca en diciembre, por las Fiestas de Fin de año, “ya que la gente está con la cabeza también en las vacaciones. Pero hay quienes no se van a ningún lado, o que se toman descanso unos meses más tarde y, afortunadamente, entre enero y lo que llevamos de febrero, llegaron clientes con operaciones que estaban rezagadas desde el 2025 y pudieron concretarse ahora”.

Señaló que la actual situación generó un movimiento importante para el bien de todos, “porque aquel que logró tener su casa propia y obviamente dejó de alquilar, sabe que está pagando algo suyo quizás para toda la vida. Realmente, esa situación ha generado un gran reacomodamiento, devolviendo la confianza en la gente, algo que ayuda mucho para seguir creciendo”.

También indicó que la gente ahora confía más en sus inversiones y en el mercado inmobiliario, al notar que la inflación está más o menos normalizada y que hay cierta estabilidad de precios.

“No es muy conveniente apostar al dólar porque no le genera diferencia a la gente y los plazos fijos están a 27% anual y tampoco rinden. Si bien es cierto que todo es lento, siempre, como decimos los inmobiliarios, el ladrillo es el que marca la diferencia, porque más allá de poder sacar un lucro como un alquiler, es un refugio del capital y también se sabe que es tangible, que es tuyo, que no es un papelito ni una esperanza. Está ahí”, dijo al referirse a la compra de un inmueble.

La demanda de alquileres

Otro de los temas que abordó el referente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza fue la situación actual de los alquileres en la provincia.

“La demanda sigue sostenida, dado al déficit habitacional que tenemos en Mendoza desde hace muchos años. Hay factores personales que siempre influyen en el mercado, como los estudiantes que viven lejos y necesitan un lugar, los jóvenes que buscan su independencia, y los que se divorcian y necesitan su espacio, por citar un ejemplo. Esa porción de la sociedad es la que sostiene el tema del alquiler”, afirmó.

Cabe destacar que, a partir de la derogación de la Ley 27.551, llamada ley de alquileres, se ha logrado el sinceramiento del mercado en materia de valores, indicó el referente de la Cámara Inmobiliaria mendocina.

“Hoy, el inquilino, tiene la opción de elegir más. Antes, tenía que optar por quedarse donde estaba y al precio que le pidieran, porque no había tanta oferta como ahora. La situación ha cambiado, sobre todo por el bien de los inquilinos que pueden elegir dónde seguir viviendo y cómo”, manifestó.

Contratos que vencen este año

A dos años de la derogación de la ley 27.551, los contratos de alquiler que vencen este año son los que se hicieron en el 2023, porque tenían una duración obligatoria de tres años.

“Esos concluyen este año. Ahora estamos en los finales de una ley y en la prosecución del DNU 70 2023, que es el que rige actualmente el destino de muchas personas”, dijo Irrera.

Aconsejó regirse siempre por el contrato firmado. “En cuanto al mes de depósito, realmente es un tema muy candente y preocupante porque, sin ir más lejos, esta semana, mucha gente me planteó que tiene problemas con la devolución del mes de depósito. Hay quienes quieren ajustarse a la nueva ley. Pero cada contrato termina bajo la ley que se confeccionó”, advirtió.

Añadió que el DNU 70/2023 habilita a que las partes contratantes se pongan de acuerdo para hacer un contrato. Prevé que, para una vivienda, mínimo debe realizarse por 24 meses, pese a estar liberado. “También podemos pactar los plazos, en qué tiempo se va a aplicar el ajuste, que en el 75% de los casos se hace en forma cuatrimestral”, señaló.

Alquileres comerciales

Aclaró que los contratos por tema habitacional se pactan en pesos, mientras que los comerciales se llegan al acuerdo en dólares, teniendo en cuenta el metro cuadrado. El precio varía según dónde se ubique el local, incluso en qué vereda, y otros detalles del contrato se puede pactar libremente entre los interesados.

Irrera se refirió a los locales comerciales amplios, de grandes dimensiones, que hoy están vacíos y en alquiler o venta, sobre todo en el centro mendocino. “La situación de los locales grandes que se pueden ver desocupados tiene que ver con que muchos propietarios eligen irse a los stripcenter o comercios de cercanía, ya que son más seguros, tienen estacionamiento y al tener gran variedad de negocios, son muy visitados. Además, sucede que no mucha gente tiene para pagar efectivo 250 mil pesos de alquiler”, señaló.

Y aclaró que, si bien la nueva norma que rige los alquileres da cierta libertad de contratación, hay reglas que hay que respetar como siempre. “Si el propietario lo entregó recién pintado, la devolución tiene que ser recién pintado y con todos los artefactos funcionando, con los herrajes como corresponde, los vidrios en buenas condiciones. O sea, uno tiene que devolver de la misma forma que recibió. Eso no cambia”, cerró.