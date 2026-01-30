El mercado inmobiliario arrancó el año con consultas y altas expectativas

El mercado inmobiliario arrancó el año con señales de reactivación, pese a que enero suele ser un mes de disminución de operaciones dadas las vacaciones. Este año, sin embargo, las consultas no mermaron y el movimiento fue in crescendo luego de las elecciones de octubre. En este marco, desde el sector afirmaron un comienzo de 2026 con expectativas de mejora dadas por distintas señales y medidas que favorecen al sector.

Marcos Herrera, director de Inmoup –un marketplace inmobiliario-, expresó que enero se convirtió en un mes récord en cantidad de consultas de personas interesadas en comprar, vender o alquilar inmuebles . De hecho, la actividad dentro de su sitio se incrementó este mes un 25% en comparación con lo sucedido en septiembre y octubre del año pasado. Desde su punto de vista, el dato confirma una tendencia que el sector observa desde hace unos años y es que la demanda dejó de responder a la lógica estacional clásica.

Históricamente, el movimiento en el rubro inmobiliario se concentraba en determinados momentos del calendario, especialmente en el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, esa dinámica parece haber quedado atrás por lo que el mercado ha comenzado a funcionar con una dinámica más constante. En línea, Silvio Gigli, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza , expresó que en enero ha habido muchas consultas así como cierre de operaciones previas.

En este marco, las perspectivas son positivas para este año. “Trabajamos mucho con nuestros clientes para explicarles que el mercado ya no es el que era”, señaló Herrera . Al tiempo que advirtió que las decisiones de compra, venta o alquiler se toman ahora con otra lógica que están más vinculada a variables económicas, expectativas de estabilidad y oportunidades concretas que al calendario. Con relación a esto, el director de Inmoup señaló el mercado inmobiliario estaba muy frenado y que ha comenzado a moverse con pasos firmes. Hacia adelante sumó, hay mucho para crecer pero no es posible pasar de cero a cien en pocos movimientos.

Gigli, por su parte, expresó que desde el Colegio entienden que las medidas tomadas por el Gobierno darán frutos este año. Entre otras mencionó el blanqueo, la reparación histórica y las derogaciones impositivas para el sector. “ Se derogó el impuesto a la transferencia de inmuebles que era una suerte de tributo a la ganancia y se cobraba un porcentaje sobre el valor de la compra-venta”, detalló el corredor inmobiliario . Desde su experiencia, tanto estas medidas como las perspectivas de baja de tasas favorecerán la construcción y el crecimiento de la oferta lo que impactará en baja de precios.

La información de que el Banco Nación lanzó créditos hipotecarios aptos para monotributistas enciende otra luz dentro del rubro inmobiliario. Sin embargo, sobre este punto los referentes consultados observaron que si bien cada medida aporta al sector, los monotributistas suelen ser castigados dentro del sistema de créditos más allá de las intenciones. “A la hora de elegir, los bancos prefieren un bono de sueldo que una categoría de monotributo”, comentó Marcos Herrrera.

Aunque luego de las elecciones, varios bancos flexibilizaron algunas variables crediticias, lo cierto es que el BNA es el que lleva la punta en cuanto a entrega y accesibilidad de créditos hipotecarios. En este marco, según la información que trascendió el banco ha optimizado procesos para que los contribuyentes del régimen simplificado puedan demostrar su solvencia de manera más ágil. Entre otros puntos, se integran sistemas de validación que consideran la trayectoria y el cumplimiento fiscal por encima de la estabilidad de una relación de dependencia.

Desde el punto de vista de Silvio Gigli, antes también los monotributistas podían solicitar préstamos para vivienda, pero las condiciones eran complejas por lo que celebró la medida. Agregó que será preciso transitarla para evaluar el real impacto tanto en las personas como en el volumen total de créditos hipotecarios otorgados. “Es una medida importante porque muchos trabajadores independientes y profesionales dependen del monotributo”, sintetizó el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios.

En línea, el director de Inmoup se esperanzó con que pronto se puedan securitizar las carteras y créditos bancarios, lo que hará bajar mucho las tasas. Por el momento, aunque con trámites más ágiles los monotributistas seguirán un escalón por debajo de los asalariados formales para poder acceder un crédito. “No es fácil, pero lo ideal es formalizar ingresos para poder evaluar alternativas mejores”, comentó Herrera.