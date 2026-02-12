Tiramisú de mango: receta ideal para el verano que se hace en menos de 30 minutos

Los días cálidos incitan a elaborar postres que no caigan pesados. Este falso tiramisú está pensado para esos momentos en los que se busca frescura sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Esta versión inesperada de una receta clásica cambia por completo su perfil pero suma un sabor frutal que queda atrapado entre capas delicadas en vasos.
La mezcla de ingredientes se transforma en una crema firme que contrasta con la fruta y con las vainillas humedecidas, creando un equilibrio sorprendente en cada vaso. Esta variante permite jugar con colores y texturas sin dificultad, incluso con sabores inusuales mezclados. Se arma en minutos y se disfruta en cualquier momento de verano.
Qué ingredientes se necesitan para el falso tiramisú
1 mango grande.
2 yogur griego.
4 cucharadas de azúcar.
4 vainillas.
Café a gusto.
400 gramos de queso mascarpone.
Paso a paso para hacer este postre
Combinar los dos yoguresgriegos con 400 gramos de queso mascarpone y cuatro cucharadas de azúcar. La mezcla se bate hasta desaparecer los grumos, logrando una texturaaireada.
Llevar la mezcla a reposo breve (5 minutos) en la heladera.
Mientras tanto se corta un mango grande, separando sus laterales y formando cuadraditos regulares con un cuchillo afilado para que cada porción resulte uniforme y decorativa.
Las vainillas cumplen una función estructural dentro del postre y conviene colocarlas en la base de cada vaso apenas humedecidas con café frío. Este paso evita que se rompan y permite que absorban la cantidad justa de líquido. La tinta del café resalta visualmente el contraste entre las capas de fruta y crema.
Una vez acomodadas, se coloca la primeracapa de mascarpone con cuchara, evitando ensuciar los bordes para lograr un efecto más prolijo. Luego se distribuye el mango en cubos y se repite el proceso alternando crema y fruta hasta llegar al borde.
El resultado es un postre suave, refrescante y perfecto para disfrutarlo en cualquier momento del día, sobre todo en momentos de calor. Este tiramisú de mango en vasitos es un estilo diferente, pero combina ingredientes simples con un método accesible que permite obtener un postre refrescante y decorativo al mismo tiempo.