Tiramisú de mango: receta ideal para el verano que se hace en menos de 30 minutos

Se trata de una reversión de esta receta veraniega con ingredientes sencillos y preparación en poco menos de media hora.

Esta receta es ideal para los dias de verano.

Los días cálidos incitan a elaborar postres que no caigan pesados. Este falso tiramisú está pensado para esos momentos en los que se busca frescura sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Esta versión inesperada de una receta clásica cambia por completo su perfil pero suma un sabor frutal que queda atrapado entre capas delicadas en vasos.

La mezcla de ingredientes se transforma en una crema firme que contrasta con la fruta y con las vainillas humedecidas, creando un equilibrio sorprendente en cada vaso. Esta variante permite jugar con colores y texturas sin dificultad, incluso con sabores inusuales mezclados. Se arma en minutos y se disfruta en cualquier momento de verano.