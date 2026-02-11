11 de febrero de 2026 - 12:29

Cómo hacer pizza con masa de polenta: receta diferente y deliciosa

Esta versión de pizza es una opción ideal para las personas que no pueden comer o no quieren consumir harinas.

Esta receta ayuda a cuidar la salud sin arriesgar la alimentación.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Las pizzas tradicionales son irresistibles, pero también es divertido experimentar con una nueva receta. En esta versión, la polenta se convierte en la base perfecta para una versión diferente, sin harina de trigo y con una textura única. Además, su versatilidad permite combinarla con una gran variedad de ingredientes, logrando opciones tan deliciosas como originales.

Ingredientes para la pizza de polenta

Para la base:

  • 1 taza de polenta instantánea.
  • 2 tazas de agua.
  • ½ taza de leche (puede ser vegetal).
  • 1 cucharada de manteca o aceite de oliva.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • ½ taza de queso rallado (opcional).
Paso a paso para prepararesta receta

  1. Preparar la base: en una olla, calentar el agua con la leche y agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente. Cocinar hasta que espese.
  2. Retirar del fuego, añadir la manteca, el queso rallado y condimentar con sal y pimienta.
  3. Extender la mezcla sobre una bandeja con papel manteca, formando un círculo de 1 cm de espesor.
  4. Dejar enfriar y luego hornear a 200°C durante 15 minutos, hasta que la base esté firme y ligeramente dorada.
  5. Agregar los toppings: colocar los ingredientes elegidos y llevar nuevamente al horno por 10 minutos.
  6. Retirar y servir caliente.

Esta receta es una alternativa deliciosa para quienes buscan innovar en la cocina sin renunciar al buen sabor. Además, es una excelente opción para una comida liviana y nutritiva, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión.

