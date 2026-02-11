11 de febrero de 2026 - 08:53

La receta salada con lentejas cocidas que se hace en sartén y queda crocante

Entre las recetas más prácticas de comida casera, esta opción con ingredientes simples aprovecha lentejas y logra un dorado crocante.

Por Ignacio Alvarado

La receta salada con lentejas cocidas se volvió tendencia por su simpleza y resultado. En pocos minutos, usando ingredientes básicos y una sartén, esta comida logra una capa crocante por fuera y un interior tierno, ideal para sumar proteína vegetal sin complicaciones. Estas recetas rápidas ganan lugar cuando el tiempo apremia.

En la cocina argentina, las lentejas suelen asociarse a guisos largos, pero estas recetas modernas las reinventan. Al cocinarlas en sartén, se potencia su textura y se arma una comida completa con ingredientes accesibles, perfecta para almuerzos o cenas livianas y rendidoras.

image
El secreto está en escurrir bien las lentejas y no sobrecargar la sartén. Así, estas recetas consiguen un dorado parejo sin fritura, transformando una comida cotidiana en algo distinto con los mismos ingredientes de siempre.

Además, es una preparación versátil: podés servirla sola, con ensalada o como relleno. Por eso, dentro del mundo de las recetas prácticas, esta comida destaca por su adaptabilidad y por aprovechar ingredientes que ya tenés cocidos.

Ingredientes (rinde 2 porciones)

  • 1½ tazas de lentejas cocidas y bien escurridas (aprox. 300 g)

  • 1 huevo

  • 2 cucharadas de almidón de maíz o harina de garbanzo

  • 1 diente de ajo picado

  • 1 cucharada de perejil picado

  • Sal y pimienta, a gusto

  • 1 cucharada de aceite, solo para la sartén

Estos ingredientes forman la base de muchas recetas de comida casera rápida.

Paso a paso

  • En un bowl, pisá apenas las lentejas para romperlas sin hacer puré; este paso ayuda a la textura de la comida en estas recetas.

  • Agregá el huevo, el almidón, el ajo, el perejil, sal y pimienta; integrá bien los ingredientes.

  • Calentá una sartén antiadherente con el aceite a fuego medio.

  • Volcá la mezcla y aplastá para formar un disco parejo; así se logra el dorado crocante típico de estas recetas.

  • Cociná 4–5 minutos por lado hasta que esté bien crocante y firme.

  • Retirá y dejá reposar un minuto antes de cortar y servir esta comida.

