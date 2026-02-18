Qué desayunar esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina

El desayuno es, para muchos, el momento más tranquilo del día, ese rato antes de salir corriendo al trabajo, de llevar a los chicos al colegio o de sentarse frente a la computadora. Pero también puede convertirse en un problema cuando no sabemos qué preparar y terminamos recurriendo siempre a lo mismo: tostadas, galletitas o facturas del día anterior.
Desayunos proteicos para esta semana
Si estás buscando opciones distintas, más livianas y sin harina, esta guía semanal puede ser justo lo que necesitabas. No se trata de recetas complicadas ni de ingredientes difíciles de conseguir. Todo lo contrario: son propuestas simples, rápidas y hechas con productos que encontrás en cualquier supermercado o almacén argentino.
La idea es variar, incorporar proteínas, frutas y lácteos, y evitar el exceso de harinas refinadas sin resignar sabor. Son desayunos que se preparan en pocos minutos, ideales para la rutina diaria, y que también podés adaptar según lo que tengas en casa.