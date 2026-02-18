18 de febrero de 2026 - 13:25

Qué desayunar esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina

Cinco desayunos sin harina, prácticos y sabrosos para organizar la semana y empezar cada día con energía, sin caer siempre en lo mismo.

huevo y palta para desayuno o merienda
Por Daniela Leiva

El desayuno es, para muchos, el momento más tranquilo del día, ese rato antes de salir corriendo al trabajo, de llevar a los chicos al colegio o de sentarse frente a la computadora. Pero también puede convertirse en un problema cuando no sabemos qué preparar y terminamos recurriendo siempre a lo mismo: tostadas, galletitas o facturas del día anterior.

Desayunos proteicos para esta semana

Si estás buscando opciones distintas, más livianas y sin harina, esta guía semanal puede ser justo lo que necesitabas. No se trata de recetas complicadas ni de ingredientes difíciles de conseguir. Todo lo contrario: son propuestas simples, rápidas y hechas con productos que encontrás en cualquier supermercado o almacén argentino.

La idea es variar, incorporar proteínas, frutas y lácteos, y evitar el exceso de harinas refinadas sin resignar sabor. Son desayunos que se preparan en pocos minutos, ideales para la rutina diaria, y que también podés adaptar según lo que tengas en casa.

1. Omelette dulce de banana

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 1 banana madura
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Canela (opcional)
  • Endulzante a gusto (opcional)

Paso a paso

  1. Pisá la banana con un tenedor hasta hacerla puré.
  2. Agregá los huevos y mezclá bien.
  3. Sumá la vainilla y, si querés, un poco de canela o endulzante.
  4. Volcá la preparación en una sartén apenas aceitada y cociná a fuego bajo hasta que cuaje.
  5. Dalo vuelta con cuidado y cociná del otro lado.
  6. Podés acompañarlo con frutas frescas o una cucharada de yogur.
    omelette de banana

2. Yogur con frutas y semillas

Ingredientes

  • 1 pote de yogur natural o yogur griego
  • 1 fruta de estación (manzana, durazno, frutillas o banana)
  • 1 cucharada de semillas (chía, lino o girasol)
  • 1 cucharadita de miel (opcional)

Paso a paso

  1. Colocá el yogur en un bowl.
  2. Cortá la fruta en cubitos y agregala por encima.
  3. Sumá las semillas y, si te gusta más dulce, un hilo de miel.
  4. Mezclá antes de comer o disfrutalo en capas.
    yogur con semillas y frutas

3. Huevos revueltos cremosos con palta

Ingredientes

  • 2 huevos
  • ½ palta
  • Sal y pimienta
  • Un chorrito de leche (opcional)

Paso a paso

  1. Batí los huevos con sal, pimienta y un chorrito de leche si querés que queden más cremosos.
  2. Cocinalos en una sartén a fuego bajo, revolviendo constantemente.
  3. Serví con la palta en rodajas por encima o al costado.
    huevos revueltos con palta

4. Licuado energético de frutas

Ingredientes

  • 1 vaso de leche o bebida vegetal
  • 1 banana
  • ½ taza de frutillas o mango
  • 1 cucharada de mantequilla de maní (opcional)

Paso a paso

  1. Colocá todos los ingredientes en la licuadora y procesá hasta lograr una mezcla homogénea.
  2. Si lo querés más frío, agregá hielo.
  3. Ideal para quienes desayunan rápido o salen temprano.
    licuados

5. Pudín de chía nocturno

Ingredientes

  • 2 cucharadas de semillas de chía
  • 1 taza de leche o bebida vegetal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Frutas frescas para acompañar

Paso a paso

  1. Mezclá la chía con la leche y la vainilla en un frasco o bowl.
  2. Revolvé bien y llevá a la heladera por al menos 4 horas o toda la noche.
  3. A la mañana siguiente, agregá frutas frescas por encima y listo.
    pudin chía
