15 de febrero de 2026 - 12:47

Poner corchos entre las frutas: por qué se recomienda y para qué sirve

El corcho de madera puede ser la solución a un problema frecuente que sufren las frutas cuando las ubicamos fuera de la heladera y en la cocina.

Por Lucas Vasquez

Cuando las frutas comienzan a cambiar su apariencia estando fuera de la heladera, es por distintos motivos. Existe uno en particular que logra echarlas a perder, sobre todo en épocas de verano. Ante eso, los corchos de madera (no sintéticos) logran solucionar un inconveniente frecuente dentro de la cocina.

Es uno de los trucos caseros más eficaces, ya que el olor del corcho es la principal causa de que las frutas logren mantenerse más tiempo sin ataques. Su presencia entre manzanas, bananas o peras no es casual: actúan como una barrera discreta que ayuda a mantener alejados a unos insectos en específico y a prolongar el buen estado de las frutas.

Por qué los corchos pueden ahuyentar a las moscas de la fruta

El corcho natural posee una estructura porosa capaz de absorber humedad y olores del entorno. Esta característica puede alterar el ambiente inmediato donde se colocan las frutas, reduciendo los aromas dulces que atraen a este tipo de moscas. Al disminuir esa señal olfativa, los insectos tendrían menos estímulo para acercarse.

  • Además, el sitio The Spruce indica que estos trucos domésticos señalan que el corcho desprende compuestos leves propios de la corteza del alcornoque, que podrían resultar poco atractivos para estos insectos.
  • Aunque no se trata de un repelente químico, su acción pasiva funciona como medida preventiva en fruteras expuestas sobre la mesada.
  • Otra ventaja es que no contamina los alimentos ni modifica su sabor. A diferencia de aerosoles o trampas adhesivas, el corcho actúa sin contacto directo y sin generar residuos.
Cómo colocarlos correctamente para que funcionen

  • Para aprovechar este recurso, es ideal distribuir varios corchos naturales entre las frutas, especialmente en los espacios donde suele acumularse humedad.
  • Es opcional cortarlos, aunque solo pueden ubicarse de manera visible dentro del recipiente o frutera.
  • También es útil reemplazarlos cuando se humedecen demasiado o pierden consistencia, ya que su capacidad de absorción disminuye con el tiempo.
  • Algunas personas optan por partirlos a la mitad para aumentar la superficie expuesta, lo que podría potenciar su efecto.

Este truco funciona mejor cuando se combina con hábitos básicos, como retirar frutas demasiado maduras y mantener limpia la zona.

Reutilizar los corchos entre las frutas es una solución práctica y económica para reducir la presencia de las moscas de la fruta en la cocina. No provocan contaminación y logran durabilidad para estos alimentos.

