No tirés las cáscaras de naranja: cómo es el método natural que protege tu jardín de gatos y plagas

En febrero, la siembra de bulbos y verduras enfrenta una amenaza silenciosa: los animales que invaden los parterres para arañar o ensuciar el suelo. Un truco de jardinería que es tendencia propone usar cáscaras de naranja para proteger tus plantas de forma natural. Descubrí por qué este aroma es la solución definitiva para tu jardín.

Los tuppers viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: las dos ideas útiles para reutilizarlos en el jardín

Muchos propietarios de jardines aprovechan el mes de febrero para plantar tulipanes, rábanos, ajos o espinacas. Sin embargo, estos cultivos suelen verse amenazados por visitantes de cuatro patas que dañan la tierra recién trabajada.

Frente a este problema, ha surgido un consejo que está causando furor entre los jardineros: esparcir cáscaras de naranja en los parterres. A diferencia de lo que se podría pensar, este elemento no funciona como un fertilizante, sino como un potente elemento disuasorio natural.

La eficacia de este truco reside en el sensible olfato de los animales , especialmente de los gatos. Los cítricos contienen aceites esenciales, compuestos principalmente por una sustancia llamada D-limoneno , que representa alrededor del 97% del aceite de la cáscara.

Lo que para los seres humanos resulta un aroma fresco y afrutado , para los felinos es una señal de advertencia que les indica que deben retirarse de la zona. Al esparcir estas cáscaras, se crea una barrera olfativa que mantiene a los invasores alejados sin necesidad de recurrir a productos químicos o sustancias nocivas para el entorno.

image

Es importante destacar que este efecto es temporal. El aroma disuasorio solo funciona mientras las cáscaras se mantienen frescas y aromáticas. Una vez que se secan, se enmohecen o comienzan a descomponerse, pierden su capacidad repelente, por lo que resulta fundamental reemplazarlas regularmente para mantener la protección.

Cómo aplicar el truco de forma segura y eficaz

Para obtener los mejores resultados, las cáscaras deben colocarse estratégicamente en senderos, parterres o alrededor de las plantas más vulnerables. No es necesario cubrir toda la superficie; basta con situarlas en las zonas de mayor afluencia de animales.

image

Sin embargo, los expertos advierten sobre el uso de naranjas cultivadas de forma convencional. Estas suelen contener pesticidas y conservantes que pueden filtrarse al suelo y afectar la salud del jardín. La recomendación es utilizar siempre cáscaras orgánicas sin tratar.

Otro factor a tener en cuenta es el estado de las cáscaras. Si se dejan descomponer demasiado, pueden atraer moscas de la fruta y otros insectos indeseados. Además, el ácido de los cítricos puede filtrarse al terreno, algo que algunas especies vegetales no toleran bien, ya que el valor óptimo de pH para la mayoría de las plantas se sitúa entre 6 y 7.

Alternativas naturales para un jardín impecable

Si bien las cáscaras de naranja son altamente efectivas, no son la única opción para quienes buscan una jardinería respetuosa. Otros elementos cotidianos como los posos de café, la lavanda o la menta tienen efectos repelentes similares contra los intrusos.

image

Incluso existen opciones de plantación que cumplen esta doble función. El tomillo limón, por ejemplo, es una hierba aromática que ayuda a mantener alejados a los gatos de forma natural y permanente. Por otro lado, un dato curioso es que colocar un limón mohoso en la pila de compost también puede ayudar a repeler a las ratas.

Al implementar estas medidas, no solo se protege la belleza y productividad del jardín, sino que se garantiza que los animales no sufran ningún daño físico, resolviendo un conflicto doméstico mediante la sabiduría de la naturaleza.