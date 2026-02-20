La receta rápida con ricota y espinaca que se arma en 15 minutos sin prender el horno

Entre las recetas de comida práctica, esta opción con pocos ingredientes se prepara en 15 minutos y no necesita horno.

Resolver una comida casera en pocos minutos es posible con esta receta rápida con ricota y espinaca. Ideal para días de calor o rutinas apretadas, se arma sin horno y con ingredientes básicos que suelen estar en la heladera. Dentro de las recetas exprés, esta opción destaca por su practicidad.

La combinación de ricota cremosa y espinaca fresca es un clásico que nunca falla. Estas recetas demuestran que no hace falta prender el horno para lograr una comida sabrosa y equilibrada. Con pocos ingredientes y un armado simple, podés tener lista una preparación liviana y rendidora.

image Además, es una alternativa versátil. Podés servirla como plato principal, entrada o incluso vianda. En el universo de las recetas prácticas, esta propuesta transforma ingredientes sencillos en una comida completa en solo 15 minutos.

Otro punto fuerte es que no requiere experiencia previa. Con un bowl y una sartén, estas recetas permiten cocinar rico sin complicaciones. La clave está en integrar bien los ingredientes y respetar tiempos cortos de cocción para mantener textura y sabor en la comida final.

Ingredientes (rinde 2 a 3 porciones) 300 g de ricota fresca

2 tazas de espinaca cruda picada (aprox. 120 g)

1 huevo

2 cucharadas de queso rallado

2 cucharadas de harina

Sal y pimienta , a gusto

1 cucharada de aceite, para la sartén image Estos ingredientes forman parte de muchas recetas de comida casera rápida.

Paso a paso Colocá la ricota en un bowl y desgranala con tenedor.

Sumá la espinaca picada , el huevo y el queso rallado; mezclá bien los ingredientes .

Agregá la harina , salpimentá y volvés a integrar hasta lograr una pasta firme.

Calentá una sartén con el aceite a fuego medio.

Formá pequeñas porciones con cuchara y apoyalas en la sartén.

Cociná 3 a 4 minutos por lado, hasta que estén doradas y firmes. Esta receta con ricota y espinaca confirma que muchas recetas prácticas pueden resolverse sin horno. Con pocos ingredientes, obtenés una comida casera, rápida y perfecta para sumar al menú semanal sin perder sabor ni tiempo.