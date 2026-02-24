Cuántas bacterias acumulan las zapatillas al llegar de la calle a casa, según especialistas

Volver de la calle y entrar a casa con las zapatillas puestas, contamina más de lo que se cree. Especialistas revelan los microorganismos que viajan en la suela.

La higiene de las zapatillas y los métodos de prevención cuidan la salud de toda la familia.

Al regresar del exterior, pocas personas piensan en lo que realmente traen adherido en las zapatillas. Sin embargo, especialistas en microbiología advierten que la suela del calzado puede transportar una enorme cantidad de bacterias desde la calle hasta los ambientes interiores.

Caminar por la casa con los mismos zapatos que se usaron afuera podría dispersar microorganismos en pisos, alfombras e incluso superficies donde juegan niños o mascotas. La cifra detectada en las investigaciones es elevada.

Cuántas bacterias transportan las zapatillas El sitio Healthline estima que las zapatillas pueden acumular alrededor de 421.000 bacterias en sus suelas tras el uso cotidiano en exteriores. Estos microorganismos provienen de veredas, transporte público, baños, restos orgánicos y múltiples superficies contaminadas.

Entre las bacterias más comunes halladas se encuentran Escherichia coli, asociada a contaminación fecal; Staphylococcus aureus, vinculada a infecciones cutáneas; y Klebsiella pneumoniae, relacionada con problemas respiratorios. Su presencia no implica enfermedad inmediata, pero sí un riesgo potencial si se dispersan en el hogar.

El contacto repetitivo con el suelo facilita que estos patógenos se adhieran a los materiales de la suela y permanezcan activos durante horas o días. Por eso, es recomendable evitar el uso del mismo calzado dentro de casa.

Cómo pueden contaminar el hogar Al caminar con zapatillas por los ambientes, las bacterias se transfieren a distintas superficies. Esto incluye pisos, alfombras y muebles bajos, creando una cadena de contaminación difícil de percibir a simple vista.

El riesgo aumenta en hogares con niños pequeños, personas mayores o mascotas, ya que pasan más tiempo en contacto con el suelo. También puede afectar a quienes tienen sistemas inmunológicos debilitados.

Una medida simple es dejar el calzado en la entrada o utilizar zapatillas exclusivas para interiores. Esta práctica reduce significativamente la cantidad de microorganismos que ingresan al hogar y mejora la higiene general. Las zapatillas no solo transportan suciedad visible, sino también miles de bacterias invisibles. Adoptar hábitos simples al ingresar a casa puede marcar una gran diferencia en la prevención de la contaminación doméstica.