No gastes de más en zapatillas para correr: según un traumatólogo, la más cara no siempre es la mejor

¿Pensás que gastar una fortuna te asegura mejores resultados? Un experto en ortopedia revela qué es lo único que tus pies necesitan para evitar lesiones y ahorrar dinero.

Esta es la razón por la que ya no deberías comprar más zapatillas de correr.

Por Sofía Serelli

Muchos corredores en Argentina creen que invertir en un modelo de alta gama de zapatillas protege sus pies de forma automática, pero la realidad en los consultorios es distinta. El cirujano ortopédico Christoph Lohmann advierte que pagar precios excesivos por tecnología de marketing es, a menudo, tirar el dinero.

El fenómeno del running no para de crecer, y con él, la oferta de calzado que promete milagros gracias a tecnologías cada vez más complejas. Sin embargo, el Prof. Dr. Christoph Lohmann, director de la Clínica Universitaria de Ortopedia de Magdeburgo, adopta una perspectiva mucho más pragmática frente a esta competencia de fabricantes.

El Prof. Dr. Lohmann.&nbsp;

El Prof. Dr. Lohmann.

Lohmann atiende semanalmente a numerosos corredores en su clínica ambulatoria que presentan problemas en los pies directamente relacionados con la actividad. Según el especialista, las causas de estas consultas son diversas y pueden originarse en la morfología del propio pie, en el uso excesivo o, muy frecuentemente, en una mala elección de la zapatilla.

La trampa de los precios altos y el marketing

Uno de los errores fundamentales que observa el médico es la falta de especificidad. Muchos corredores utilizan cualquier zapatilla deportiva vieja para salir a correr, subestimando las diferencias críticas en la construcción de la suela, especialmente cuando se pasa de deportes en interiores al running al aire libre.

Ante la pregunta recurrente sobre si pagar precios excesivos por un calzado de marca garantiza un beneficio, la respuesta de Lohmann es tajante: "la zapatilla más cara no siempre es la mejor". Desde una perspectiva médica, no existe un valor específico que asegure la calidad o la prevención de dolencias. Lo que realmente importa es que el calzado se ajuste bien al corredor y le permita desplazarse con comodidad real.

image

El experto enfatiza que, si bien no hay que escatimar si una zapatilla no queda bien, tampoco hay que dejarse engañar por los extras. Muchos de los elementos que encarecen el producto, como colores llamativos, estampados o innovaciones muy publicitadas, son puramente marketing y no aportan ningún beneficio médico comprobable.

Las 3 características que realmente importan

Dada la saturación de promesas tecnológicas en los estantes, el ortopedista aconseja a los usuarios centrarse en lo esencial para proteger su salud. Según su criterio médico, existen tres pilares que definen a una buena zapatilla de running:

  • Amortiguación: Vital para absorber el impacto constante contra superficies duras o irregulares.
  • Construcción de la suela: Debe estar diseñada específicamente para el terreno donde se va a correr.
  • Plantilla adecuada: Un soporte interno que respete la anatomía del pie del corredor.
    image

Para todo lo demás, el consejo del Dr. Lohmann es simple y directo: "pruébalo, pruébalo, pruébalo". El corredor no debe fijarse tanto en las características anunciadas en la publicidad, sino en cómo siente el zapato en su propio pie. Lo que cuenta es la adaptación individual del calzado, independientemente de la estética que dicte la moda.

Finalmente, el especialista recuerda que la zapatilla no hace todo el trabajo. Para evitar sobreesfuerzos y lesiones, los corredores deben complementar su actividad con ejercicios de fuerza específicos de manera regular. Al final del día, el equilibrio entre una inversión inteligente en calzado cómodo y un cuerpo fortalecido es la única fórmula real para seguir sumando kilómetros sin pasar por el quirófano.

